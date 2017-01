Fran Escribà: "El Valencia acabará entre los diez primeros"

Foto: Gema Gil (VAVEL España)

El mercado de fichajes, la actualidad del Villarreal, el derbi contra el Valencia, los jugadores, su relación con Quique Sánchez Flores... son algunos de los temas tratados por Fran Escribà en su aparición en la tertulia de la Television de Castellón, "La Tribuna". El entrenador amarillo habló con franqueza acerca de sus deseos y su valoración de la situación actual del Submarino.

"Es imposible que el Valencia se plantee descender"

En la más inmediata actualidad del Villarreal se encuentra el derbi valenciano que enfrentará al Villarreal con el Valencia en el Madrigal el próximo sábado, un encuentro "trampa" ante un equipo de la zona baja de la clasificación, pero que tras su último cambio de entrenador está adquiriendo una dinámica más positiva, asimismo, el hecho de que sea un derbi dará más emoción al encuentro: "Es imposible que el Valencia se plantee descender, no tiene la plantilla para eso. Además, ahora tiene a Voro al mando, que es un gran entrenador y persona. ¿Que le puede faltar algún futbolista? Eso es otra cosa, pero su potencial es del domingo o el del día del Barça, al que estuvo a punto de empatar. Acabará entre los diez primeros, aunque está con mucha desventaja para terminar más arriba", declaró el técnico.

Pese a la existencia de un clima de inestabilidad en el seno del club, se espera que la llegada el 2017 suponga un punto de inflexión en el equipo "ché", algo que ha celebrado Escribà: "Sin juzgar al Valencia, sí que hay una inestabilidad deportiva y social. Me alegra entre comillas que el otro día hicieran un buen partido, por ese mensaje que nos daban como claros favoritos. Hay que olvidarse de que es un partido entre el sexto y el cuarto por la cola". Asimismo apuntó que al ser de Valencia, muchos de sus paisanos le han reclamado "un pequeño favor" en forma de puntaje: "Hay amigos que te dicen que les dejemos un punto, que no están bien... pero nosotros también tenemos una necesidad", sentenció.

Escribà atiende a los medios en una foto de archivo│Foto: Daniel Mullor (vAVEL España)

"No he tenido contacto con Quique, pero tampoco nos hemos echado de menos"

La carrera de Fran Escribà no se entiende sin la figura de Quique Sánchez Flores, con quien compartió banquillo por siete años, lo cual le sirivió a Escribà para lanzar su propia carrera de entrenador, adquiriendo la experiencia de convivir con vestuarios formados por grandes estrellas (a las que Escribà confiesa haberles tenido que reprobar en varias ocasiones). Como toda relación,la suya se fue resquebrajando hasta ser irreconciliable, hasta que a día de hoy, Quique no quiso ni saludar a Escribà en su último enfrentamiento: "No sé por que no me saludó, pero no lo pensé un minuto y tampoco lo he pensado después. Fueron siete años buenos de trabajo, con mejores cosas que peores, pero como en un matrimonio en el que te has querido mucho, al final hay un desgaste. Fui yo el que le dije que quería dejarlo y buscar nuevos proyectos. No hemos tenido contacto desde entonces, pero tampoco nos hemos echado de menos", adirmó el vaklenciano.