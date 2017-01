ESPECIAL DERBI: Víctor Ruíz, gran ocasión para demostrar definitivamente que el Valencia erró dejándole marchar

Víctor Ruíz jugará su tercer derbi valenciano como groguet. Fuente: Mª José Segovia (vavel.com)

Mucha gente dice que la vida te da segundas oportunidades, lo que no suelen especificar es dónde; que se lo digan a Víctor Ruíz, que hubo de salir por la puerta de atrás de Mestalla para encontrar su sitio en el mundo del fútbol. Sin lugar a duda, los mejores años del catalán han tenido lugar desde su incorporación al Villarreal; las lesiones lo han respetado tremendamente, y ésto le ha permitido dar un salto cualitativo que los de La Plana agradecen. Además, su gran coraje, derroche físico y personalidad partido tras partido hacen de Víctor un hombre sinceramente apreciado por la grada del Estadio de la Cerámica.

Una carrera con sus más y sus menos

Forjado en las categorías inferiores del RCD Espanyol, el ´6´ dio el salto a la primera división española en la temporada 2009-10. Pese a llevar el dorsal 30, ya que aun pertenecía al filial, el zaguero formó una dupla fantástica con el Nico Pareja, disputó 22 encuentros ligueros de 38 e incluso anotó dos goles; un notable debut en la máxima competición doméstica. En enero de 2011, el Nápoles de Mazzarri decidió abonar seis millones de euros para ficharlo, ya que gustaba mucho al técnico por su técnica y por ser zurdo, ya que buscaba a un hombre de esas condiciones para actuar de central izquierdo en su defensa de tres. Curiosamente, el debut de Víctor Ruíz con la casaca napolitana fue en la vuelta de los dieciseisavos de la Europa League, contra el Villarreal en El Madrigal; los locales pasaron de ronda tras ganar 2-1, haciendo bueno el 0-0 en tierras italianas. Cabe destacar que fue el primer español en vestir la camiseta del Nápoles.

No obstante, la aventura de Víctor Ruíz en la Serie A iba a durar menos de una temporada: en verano de 2011, el Valencia de Unai Emery decidió hacerse con sus servicios por ocho millones de euros. De nuevo, el actual jugador del Villarreal sorprendió gratamente a la afición che, ya que comenzó a formar una gran pareja junto a Adil Rami. Pero las cosas se torcieron, el rendimiento del central español decayó notablemente, y con él, los minutos disputados y la sintonía con la grada. De hecho, no fue hasta la temporada 2012-13, con Ernesto Valverde dirigiendo a los blanquinegros al sustituir a Pelegrino, cuando Ruíz volvió a sentirse protagonista. Tuvo que actuar de mediocentro en más de una ocasión debido a las múltiples bajas de su equipo, y su rendimiento fue notable. La temporada 2013-14 fue, con toda probabilidad, la peor del barcelonés en el equipo del Turia, las constantes críticas recibidas y la falta de confianza de Djukic y Pizzi (sólo disputó 11 choques), le llevaron a intentar forzar su salida del Valencia; el Villarreal fue el club más interesado en acogerle.

El 8 de agosto de 2014 se confirmó la cesión con opción de compra, a petición expresa de Marcelino. El asturiano reclamaba un central zurdo contrastado y de garantías, para combinarlo con Musacchio y Gabriel, ya que el zaguero zurdo del equipo, ´Chechu´ Dorado, no estaba en condiciones de ser titular. Los problemas musculares frecuentes de Musacchio le llevaron a formar un tándem excepcional con Gabriel Paulista, siendo una de las defensas más eficaces de todo el campeonato, aunque el brasileño se fue al Arsenal en invierno para sustituir a Mertesacker. Para sustituirlo, la directiva amarilla adquirió otro jugador del Espanyol, en este caso Eric Bailly. Musacchio se recuperó de su lesión en enero, y fue parte del duo titular junto a Víctor hasta abril, cuando se fracturó la pierna y Eric Bailly tomó el relevo. En otras palabras, en una temporada cargada de lesiones para los groguets, la resistencia física y el buen hacer de Musacchio le llevaron a ser el central que más partidos disputó: 25 en liga y 36 contando todas las competiciones.

En el siguiente mercado estival, Nuno Espirito Santo, entrenador del Valencia, le comunicó, tras la marcha de Otamendi al Manchester City, que contaban con él para esa temporada. Sin embargo, Víctor Ruíz prefirió seguir defendiendo la camiseta de los castellonenses, y su traspaso se cerró por unos tres millones de euros. Sus actuaciones en liga y Europa League (donde fue el único hombre del Villarreal que disputó los 14 encuentros), ayudaron a los de La Plana a alcanzar la previa de Liga de Campeones y las semifinales de la Europa League. Completamente afianzado en el 11, sólo se perdió tres choques ligueros: uno por sanción, otro para darle descanso y tan solo uno por lesión; no pudo vestirse de corto en el Santiago Bernabeu por unos problemas en la rodilla. El hecho de que fuera considerado, junto a Diego Godin, el central que aparece en el 11 ideal de la campaña 2015-16 solo confirma su dulce estado de forma actual. En la temporada actual, su nivel se ha mantenido alto con la llegada de Fran Escribà, no en vano ha disputado los 18 partidos de liga, dos de Europa League y dos de Copa del Rey, además de la vuelta de la previa de UCL ante el Mónaco. 23 partidos de 30 reflejan su importancia en el equipo menos goleado del campeonato.

Víctor Ruíz, un talismán en los derbis

Con el del sábado, el ´6´ amarillo habrá disputado cinco derbis de la Comunitat Valenciana; de los cuatro anteriores, en dos defendía los intereses chés y en dos los groguets. Los resultados obtenidos invitan a los seguidores amarillos a ser optimistas, ya que su presencia ha supuesto en la mayor parte de las veces un sinónimo de victoria para los suyos. Con su antiguo conjunto disputó el derbi de ida de la temporada 2011-12, donde el Villarreal desperdició dos goles de ventaja; el encuentro finalizó con un 2-2 que no servía de mucho a ninguno de ellos. No fue alineado en la vuelta de aquella misma temporada, en la 2012-13 no se produjo este derbi por haber descendido el Villarreal. Después de no jugar el encuentro de ida del curso 2013-14, que acabó con 4-1 para los castellonenses, sí que participó en el partido de vuelta, donde los suyos se impusieron por 2-1, vengándose así de la afrenta sufrida en el anterior choque.

Por otra parte, no pudo ni ser convocado para ninguno de los duelos de la temporada 2014-15 (1-3 en El Madrigal y 0-0 en Mestalla) cuando, pese a defender los colores del Villarreal, su condición de cedido hacía que el cuadro amarillo debiese abonar la llamada ´cláusula del miedo´ para conseguir su presencia; los castellonenses rehusaron esa posibilidad y Víctor no pudo jugar contra el equipo al que aun pertenecía. Pero si que fue partícipe activo en los dos choques de la temporada 2015-16, ya que fue definitivamente traspasado a su actual club. Disputó los 90 minutos en el duelo en El Madrigal, que los suyos vencieron 1-0 merced a un gran gol de Bruno de libre directo el día de nochevieja. En Mestalla, en la antepenúltima jornada de liga, Marcelino decidió alinear a los menos habituales en el choque que podía certificar su cuarto puesto. El 0-2 con el que el Villarreal se fue al descanso hizo que saliesen algunos jugadores más habituales para así estar con ritmo para el duelo en Liverpool. Víctor Ruíz disputó en torno a media parte y el marcador no se movió.

El cómputo global revela la importancia de Ruíz en este duelo; tres victorias, un empate y ninguna derrota en los embates en los que ha participado. Tal vez espere repetirlo en la última jornada de la primera vuelta y demostrar así una vez más que, en ocasiones, las segundas oportunidades te cambian la vida.