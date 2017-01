Sin victorias en el Estadio de la Cerámica

Google Plus

Puede que haya nostálgicos, o simplemente contrarios a la decisión tomada por el club al comienzo de esta temporada, que vean en el cambio de nombre del estadio amarillo una señal con la que asociar los malos resultados del equipo en este arranque de 2017 como local. Obviamente, no se trata de un gafe que el Villarreal tiene encima como consecuencia de que su campo pasara a llamarse Estadio de la Cerámica, dejando atrás la tradicional denominación de El Madrigal, pero no deja de ser curioso que hasta el momento, no se hayan visto victorias del Submarino como local en este mes de enero (ni tampoco como visitante). En tres partidos jugados por ahora en tierras villarrealenses, los de Escribá han logrado dos empates y una derrota, ésta el pasado sábado frente al Valencia.

Empate inaugural frente a todo un Barcelona

Realmente había pocos escenarios mejores para abrir la nueva era en Villarreal, ya que recibir al Fútbol Club Barcelona siempre es sinónimo de grandes encuentros, y los mandatarios del Submarino vieron una buena ocasión para anunciar el nombre que llevaría el estadio amarillo a partir de ese momento, con actos previos de homenaje al campo del Villarreal y todo lo que se había vivido, además de una rueda de prensa en la que Fernando Roig dejó claras sus intenciones de seguir mejorando el campo, para cambiarle completamente la imagen.

Ya en el terreno de juego, se vio lo esperado, un partido muy igualado y vistoso, con ocasiones para ambos conjuntos y que terminó con empate a uno, conseguido por Leo Messi gracias a un magistral lanzamiento de falta en la recta final del encuentro. Este resultado no era ni mucho menos malo para dar la bienvenida al nuevo ciclo en Vila-real, pero lo cierto es que dejó un sabor agridulce, ya que el Submarino tuvo en su mano el triunfo casi hasta el final. No obstante, la trayectoria del Estadio de la Cerámica no se iniciaba mal.

Eliminación copera días después

Con un resultado de 3-1 cosechado en tierras vascas, los de Escribá tenían la misión de remontar el resultado adverso y clasificarse para cuartos de final. Un objetivo difícil, viendo el nivel mostrado por la Real Sociedad en el encuentro de ida y su actual momento de forma, pero no imposible, teniendo en cuenta que los amarillos tenían a favor el factor campo en la vuelta, además de contar con la ventaja proporcionada por el espectacular tanto de Trigueros en Anoeta, lo que les beneficiaba para tratar de voltear la eliminatoria.

No obstante, el que comenzó adelantándose en el marcador fue el conjunto txuri-urdin, gracias a un buen tanto de Oyarzabal que certificaba el pase del equipo vasco a cuartos, apenas transcurridos veinte minutos de encuentro. De nada serviría el posterior tanto de Roberto Soriano en la recta final de la primera parte, ya que el marcador no se movería del 1-1, y el Estadio de la Cerámica veía de nuevo a su equipo marcharse sin lograr la victoria, y por ende, la remontada copera.

Dura derrota en el derbi valenciano

El sábado pasado tuvo lugar uno de los encuentros más esperados cada temporada por la afición amarilla, el Villarreal-Valencia. La rivalidad ha ido creciendo campaña tras campaña y siempre motiva a la parroquia amarilla recibir al conjunto ché. Tal y como se encontraba el conjunto de Escribá, y la racha que arrastraba el de Voro, 'a priori' partía como favorito el Submarino. No obstante, la diferencia de 15 puntos en la tabla clasificatoria entre amarillos y valencianistas quedó olvidada cuando empezó a rodar el balón.

Un Valencia muy seguro atrás, con las ideas muy claras y anulando por completo al Villarreal, fue capaz de anotar dos goles en el primer tiempo que dejaron muy tocados a los de Escribá, que se mostraron nulos en ataque durante todo el partido, y no consiguieron generar prácticamente peligro en la portería defendida por Diego Alves. De todos los resultados cosechados este mes de enero en su estadio, quizá el que más le dolió al aficionado amarillo fue el del sábado, viendo cómo los de Voro se llevaban los tres puntos del Estadio de la Cerámica, y el Submarino prolongaba su racha negativa de resultados en casa.

El difícil momento que atraviesa el Villarreal no se explica atribuyendo un mal fario a la nueva denominación del estadio amarillo, sino que se puede atribuir a otros factores que arrastra el club desde hace un tiempo, como la falta de fluidez en el juego; la ausencia de un referente anotador; un estilo de juego que no termina de cuajar; las bajas por lesión que sufre el club; o simplemente un escaso nivel de forma física en la plantilla.

Este sábado, el Villarreal recibe al Granada, un equipo que, 'a priori' nuevamente, parece una víctima propiciatoria para el conjunto local. No obstante, el conjunto nazarí buscará una victoria que le enganche al tren de la salvación, ya que la cuenta atrás ha empezado y todos los puntos son necesarios para quedarse un año más en LaLiga Santander. Habrá que ver si el Villarreal es capaz de vencer de nuevo y aleja las sensaciones negativas, o si por el contrario habrá que empezar a plantearse si realmente la nueva denominación del estadio amarillo está maldita.