Fran Escribá: "El partido me deja una mala sensación"

Fran Escribá | Foto: Mª José Segovia - VAVEL

El técnico valenciano vivió una de sus peores noches como entrenador del conjunto amarillo. En el derbi de la Comunidad Valenciana, y uno de los duelos más atractivos e importantes para la afición amarilla, el conjunto castellonense no estuvo a la altura, se vio sobrepasado por el conjunto ché en todo momento y mostró la peor cara en lo que va de temporada. Una derrota que sitúa al Villarreal CF en la sexta posición, a cuatro puntos de la Real Sociedad y Atlético de Madrid.

Fran Escribá se mostró disgustado con una primera parte marcada por la falta de intensidad y unos errores impropios de un equipo tan hecho como el Villarreal : "Es de lo peor que hemos hecho... esa primera parte, no en la segunda. No toda la primera fue mala pero algo ocurrió ahí, no fuimos contundentes y fuimos blandos. El 0-2 hizo mucho daño de la forma que se produjo".

"El partido me deja un mala sensación. Cometimos errores groseros. Mejoramos en la segunda pero llevábamos un déficit y se puso prácticamente imposible", comentó sobre el intento de remontada frustrado en la segunda mitad, donde el equipo reaccionó, pero no fue suficiente para creer de lleno en la remontada.

Otra de las claves para el técnico de Submarino fue la falta de claridad con el cuero y la fragilidad defensiva, una de las mayores virtudes de este equipo: "Estuvimos mal con el balón y siendo fuertes defendiendo no lo fuimos".

"El Valencia era imposible que descienda. Dije esta semana que tiene que acabar entre los diez primeros. Con Voro ha mejorado. Le mete sentido común", aseguró Escribá respecto al enorme partido realizado por el Valencia.

Por último, sobre la incorporación de un viejo conocido como Adrián, se mostró convencido de que será útil y mejorará el rendimiento en parcelas ofensivas: "Es muy querido en el vestuario, dio buen rendimiento aquí el año pasado y nos va a aportar en una situación bastante carencia arriba".