Roberto Soldado anotó en su regreso a la Liga frente a su víctima favorita

Foto: VAVEL

Anoche en El Sadar, el Villarreal venció por 1-4 en una victoria cómoda contra el Osasuna, que cada vez se complica más la permanencia en Primera División. En un partido, en el que los 4 goles fueron dedicados para Sergio Asenjo, se produjo un esperado regreso: el de Roberto Soldado a la Liga Santander.

El delantero amarillo, volvió a disputar minutos en Liga, los primeros de toda la temporada, y salió de inicio con Bakambu, con quién volvió a formar una gran dupla, que recordó a sus mejores momentos de la temporada pasada. Todo fue a mejor para Soldado, cuando anotó gol desde el punto de penalti, algo que sin duda dará mucha confianza al delantero. Sin embargo, el gol no careció de suspense, pues tuvo que repetirse el penalti, ya que el árbitro no había pitado todavía. El primero, lo paró el portero local, pero, al repetirse el tiro, Soldado no falló.

Pese a que le dedicó el gol a Sergio Asenjo, mostrando su camiseta de apoyo al jugador, el delantero ‘groguet’ no celebró el gol, al tratarse de un enfrentamiento contra su ex equipo, el CA Osasuna, donde empezó su carrera futbolística, tras abandonar la cantera del Real Madrid. Aunque, pese a ser su ex equipo, lo cierto es que Roberto Soldado, le tiene cogida la medida al equipo pamplonés, que se ha convertido en su víctima favorita. Son ya ocho los goles, que el valenciano ha anotado en toda su carrera contra el Osasuna, y parece que Soldado no se cansa de hacerlo.

La mejor noticia posible para el Villarreal anoche fue la vuelta de Soldado, no solo por su gol y los minutos que acumula, sino porque parece que a su lado, Bakambu, puede volver a ser ese delantero determinante de la temporada pasada, y que anoche mostró de nuevo su mejor versión. Siempre con una actitud ejemplar, Soldado regresa marcando contra su víctima favorita, el Osasuna, que cada vez se acerca más a Segunda.