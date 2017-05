Fran Escribá: Nuestra idea es que el próximo año sea mejor que este"

Vavel.com

La entidad amarilla se centra en el proyecto de la campaña 2017-2018. Y la primera pieza del puzzle es el entrenador. Una pieza que la pasada temporada llegó en unas condiciones un tanto peculiares. Fran Escribá ha renovado y ha sido respaldado por Fernando Roig para afrontar una apasionante temporada.

"Hemos hecho una gran temporada, el técnico ha sido capaz de que alcancemos el objetivo y además lo hemos hecho haciendo bien las cosas. Y sin duda el trabajo del entrenador ha sido clave para alcanzar este objetivo", señaló Roig.

Fran Escribá destacó el funcionamiento el club: "Es un logro no solo de jugadores y cuarto técnico, sino de todo el club, oficinas academia, todos sumamos en la misma situación. Fue un inicio de año muy difícil para todos. Fue una sorpresa para mí agradable, por supuesto, pero fueron días muy duros y tuvimos el apoyo del club, después con el de la afición y trabajo de los jugadores se consiguió sacar adelante.

El técnico valenciano se muestra ambicioso: "El objetivo seguir mejorando, seguir creciendo como club. Nuestra idea es que el próximo año sea mejor que este. Seguir siendo mejores y mejorar la campaña recién acabada aun sabiendo que la dificultada cada vez es mayor porque los rivales son cada vez mejores".

"Las dos partes queríamos esto, un solo año. No ha sido exigencia mía ni del club. Se ha firmado uno con opción de prorrogar cuando acabe. Si solo es uno no hay problema, como si se hubiera acabado. Nos hubiéramos dado la mano y ya está. Ojalá podamos prorrogarlo otro más. Sería una buena noticia para todos", aclaró sobre la renovación por una temporada.

Por su parte, Escribá es consciente de la dificultad de mejorar en liga, pero no oculta la posible mejoría en Europa League o Copa del Rey, donde el equipo no fue del todo competitivo. "A nivel de puntos es difícil mejorar lo de este año, pero miras hacia atrás y hay partidos en los que nos equivocamos. Debemos mejorar y ser más financiarles. Priorizamos la Liga sobre las dos competiciones y eso nos hizo no llegar tan lejos como hubiera gustado, es un aspecto a mejorar. Intentaremos ser mejor equipo todavía. En una Liga que es la mejor del mundo. Ser quintos no es fácil".