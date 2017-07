Rukavina: ''No me planteo salir bajo ningún concepto''

Imagen | El Periódico Mediterráneo

La temporada pasada no fue muy positiva para Antonio Rukavina, el ''22'' amarillo tuvo una escasa participación en los esquemas de Fran Escribá como demuestran el hecho de que solo participó en 12 encuentros, al contrario de lo que sucedió la temporada anterior a las órdenes de Marcelino. Pese a ello, el lateral serbio no tiene intención de salir y su deseo es acabar el contrato que le une a la entidad amarilla y que finaliza el próximo 30 de junio. ''Solo pienso en jugar en el Villarreal y no me planteo salir bajo ningún concepto, aunque en el fútbol puede pasar de todo''.

Cuestionado por el bloque formado esta temporada, el exjugador del Valladolid tiene claro que la profundidad de la plantilla es suficiente para que no se noten los cambios a lo largo del año: ''Tenemos un buen potencial y juegue quien juegue no se notará, pues se puede decir que tenemos dos equipos. Esto es bueno, porque la temporada es muy larga, con muchos partidos por delante y el míster puede rotar sin problemas. Es muy importante que todos lleguemos bien de forma a la recta final''.

Respecto a los objetivos colectivos, Rukavina sostiene que son similares a los de la temporada pasada, pero mejorando en la Copa del Rey y la Europa League: ''Deben ser los mismos que el año pasado y tenemos que luchar por clasificarnos para Europa siendo quintos o sextos, aunque me gustaría llegar más lejos en la Europa League y en la Copa del Rey. Pero si estamos arriba debemos ser ambiciosos y tratar de luchar por clasificarnos para la Champions''.

Por otro lado, el lateral serbio se muestra seguro de que la llegada de nuevos refuerzos mejorarán el nivel de la plantilla: ''Está claro que se ha ido un central importante como Musacchio, pero Semedo también tiene calidad y se va a coger rápido. Además, arriba también ha llegado Enes (Ünal) y pienso que el ataque también es más potente''

Por último, el ''22'' amarillo está muy ilusionado con jugar el Mundial que se disputa el año que viene, por lo que para él es muy importante cuajar un gran año en el Villarreal para llegar en las mejores condiciones: ''Para mí es importante tener minutos con el equipo y así llegar mejor a la selección. Estamos en el buen camino y sería bonito jugar un Mundial''.