Anuario VAVEL Villarreal 2017: Cedric Bakambu, la pantera del gol

Mucho tiempo estuvo el Villarreal sin tener un goleador de primer nivel en la punta de ataque, después de la marcha de la ya leyenda amarilla, Giuseppe Rossi, y del también célebre Diego Forlán. Afortunadamente para el club de Castellón y para su fiel afición, el año 2017 ha sido el de la consagración para Cedric Bakambu, el delantero franco-congoleño que llegó a la disciplina amarilla en el verano de 2015.

Después de una mitad de 2016 sensacional, siendo el principal estandarte del Submarino en la Europa League 2015/16 y un auténtico seguro en Liga, el ex del Bursaspor sufrió una lesión que le apartó de los terrenos de juego durante bastantes encuentros del primer tramo de la pasada campaña, además de su ausencia por la Copa de África. Su regreso a principios de este año vino acompañada de la mejor versión de 'Bakagoal', la esperanza del Villarreal para el año futuro y los sueños amarillos.

El gol regresó en abril

Durante la temporada pasada, Bakambu disputó un total de 34 partidos, entre Liga, Copa del Rey y Europa League, logrando once goles y dos asistencias. En el último tramo de 2016, el ariete congoleño se perdió los meses de agosto y septiembre por lesión, estando ausente durante la eliminación en previa de Champions ante el Mónaco, y en un buen puñado de encuentros europeos de fase de grupos de la Europa League. Durante los meses de octubre y noviembre, el delantero no tuvo demasiada participación, pero logró marcar tres tantos, antes de marcharse con su selección para disputar la Copa de África.

Después de su estancia en la competición entre selecciones, Cedric regresó a un Villarreal que ya estaba eliminado de la Copa del Rey. Su vuelta se produjo en el encuentro liguero ante el Sevilla, el pasado 5 de febrero, encadenando varios encuentros sin ver portería (entre ellos la doble eliminatoria europea ante la Roma), hasta que por fin lo hizo, al batir a Keylor Navas en la derrota por 2-3 frente al Real Madrid. El mes de marzo no acompañó al ex del Bursaspor, que lo intentó pero no logró volver a marcar hasta la llegada de la primavera.

La entrada en el mes de abril supuso el inicio del idilio del gol para Cedric Bakambu, quien encontró, de nuevo en Roberto Soldado, un socio de ataque de lujo. Una situación que continuó el resto del año 2017, con el cambio de Soldado por el colombiano Carlos Bacca, y que los 'groguets' esperan disfrutar durante el próximo año. En abril y comienzos de mayo, el congoleño logró transformar un total de siete dianas en Liga, en los encuentros ante Athletic (3-1), Alavés (2-1), Leganés (2-1), Sporting (3-1) y Barça (4-1), con una asistencia en el choque ante el Atlético (0-1). La temporada 2016/17 terminó de la mejor forma posible para Bakambu, que tardó en enchufar la maquinaria del gol en los primeros compases del presente ejercicio.

El huracán 'Bakagoal' enamora

Con la maquinaría del gol puesta a punto en los últimos coletazos de la anterior campaña, el ariete franco congoleño fue protagonista en algunos encuentros con República Democrática del Congo, demostrando un buen nivel y su predisposición a continuar con la estela del gol en la campaña 2017/18. Pese al interés del West Ham londinense, que llegó a presentar una oferta de 25 millones de euros al Villarreal para hacerse con sus servicios, el ariete se quedó en la disciplina castellonense.

Durante estos últimos meses, el huracán 'Bakagoal' ha azotado LaLiga. Como si de una tormenta se tratase, el delantero amarillo se encuentra en plena forma, y buena prueba de ello es que ya lleva más goles marcados que en toda la temporada anterior. Cedric ha disputado 21 partidos hasta la fecha (15 de Liga, cinco de Europa League y uno de Copa), habiendo anotado un total de 14 dianas, cifras que lo acreditan como uno de los arietes más en forma de Europa. Este gran inicio de temporada le ha valido para situarse tercero en la tabla de máximos goleadores de la historia del Villarreal, con un total de 47 goles, solo por detrás de Rossi (81) y Forlán (58), después de superar a Juan Román Riquelme (45).

Bakambu "debutó" en el gol en el encuentro ante el Astana (3-1), correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos de la Europa League, ejecutando un latigazo que puso por delante a los amarillos y salvó al equipo de lo que hubiera sido un sorprendente pinchazo. Solo tres días después, marcó sus primeros goles en la Liga ante el Deportivo Alavés (0-3), un doblete que supuso el inicio de la racha goleadora del franco congoleño.

Pocos días después, encadenó un impresionante hat-trick ante el Eibar (3-0), un doblete ante el Girona en Montilivi (1-2) y un tanto anotado ante la UD Las Palmas (4-0), choque en el cual perforó la portería de Chichizola en otras tres ocasiones, pero fueron anulados por el colegiado por fuera de juego. Cedric se tomó un mes sin golear, para después encadenar tres partidos de tres competiciones diferentes anotando: en la remontada copera ante la Ponferradina (doblete, con resultado final de 3-0), en el importante triunfo a domicilio ante el Astana (doblete, con resultado de 2-3) y en la derrota en el Estadio de La Cerámica ante el Sevilla (2-3). Al término del presente año 2017, Bakambu pone el broche de oro al ganar junto a sus compañeros al Valencia en Mestalla (0-1), en el derbi de la Comunidad Valenciana, estando en el top 5 de máximos goleadores de La Liga 2017/18, con nueve dianas. Mientras, termina el año 2017 con unas cifras totales de 25 goles marcados en 55 encuentros disputados.