La FINA alerta sobre algunos bañadores Arena defectuosos

En diciembre de 2013 la FINA dio el visto bueno a los últimos modelos de bañadores sacados al mercado por la marca italiana Arena, una versión renovada de los Arena Carbon-Pro, en el mercado desde muchos meses antes. Los bañadores cumplían con todos los requisitos exigidos por la Federación Internacional, por lo que podrían ser usados en adelante para competiciones oficiales.

Pero, según informa Swimming World, durante un control de calidad rutinario de la FINA en el pasado mes de febrero, se detectaron irregularidades en algunos bañadores Powerskin Carbon-Pro femenino de espalda abierta, por lo que se instó a Arena a iniciar investigaciones. La firma transalpina ordenó revisar toda la cadena de producción, encontrando con que no solo ese modelo era más impermeable de lo permitido, sino que también ocurría lo mismo con el modelo femenino de espalda cerrada y con el jammer masculino. Hay que aclarar que no todos los bañadores de estos modelos presentan este problema, solo algunos.

Esta anomalía responde, dice Arena, responde a un error que tuvo lugar en diciembre durante el proceso de fabricación en serie de los bañadores. Por ello, se compromete a cambiar los declarados por la FINA no aptos para competiciones por el nuevo modelo Powerskin Carbon Pro Mark2, siempre a compradores que presenten el ticket de compra de su –ahora inútil para competir- bañador. Pueden presentar una reclamación a través del formulario de contacto de Arena España.

Arena, tras el éxito de sus bañadores Powerskin Carbon Pro, se presenta como dominadora absoluta del mercado durante los próximos años, en sustitución de una venida a menos Speedo. Son muchos los que han firmado recientemente por la marca italiana, como la lituana Ruta Meilutyte, el Olympic Nice o las federaciones italiana y alemana. También han logrado desbancar a Speedo del patrocinio de las Grand Prix Series estadounidenses.

Toda la información al respecto de posibles devoluciones puede consultarse en la web de Arena. La lista de modelos prohibidos es la siguiente -por códigos de aprobación-:

Actualización 9 de mayo

Arena ha informado de las condiciones de devolución. Solo se cambiarán los bañadores Powerskin Carbon Pro por los Pro Mark2 a aquellos que presenten ticket de compra, recibo de la tarjeta de crédito o débito o en definitiva algún comprobante válido de pago. A los que no puedan presentar tal comprobante, la marca italiana se compromete a cambiarle su bañador por un bono de compra de 200€ en el caso del bañador femenino y de 125€ en el masculino.

El formulario de solicitud se puede rellenar aquí.

Actualización 10 de mayo

Arena confirma que cambiará los bañadores Carbon Pro defectuosos por los nuevos Pro Mark 2 incluso si no se presenta el ticket de compra. Además, ya hay imágenes del nuevo modelo, estrenado hoy mismo en el Gran Premio de Charlotte:

More good news for swimmers - Arena will replace your Carbon Pro with the new Mark 2 EVEN IF YOU DO NOT HAVE PROOF OF PURCHASE.