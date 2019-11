Katie Ledecky muerde el polvo ante Mireia Belmonte y Melani Costa

El Día D, la hora H. Así se puede calificar el primer enfrentamiento entre Katie Ledecky y Mireia Belmonte en el Duel in the Pool que se celebra en Glasgow (Escocia). Entre ambas suman cinco récords del mundo de la media distancia, emperatrices de unas tierras demasiado pequeñas como para tener que compartirlas.

Los 400m libres fueron el primer asalto de los dos que medirán las fuerzas de ambas competidoras. Mireia venía de haber nadado al inicio de la sesión una prueba tremendamente exigente como los 400m estilos, en la se colgó el primer oro de la competición. No pareció afectarle en completo a la española, que se lanzó al agua en los 400m libres como si no hubiera nadado nada, algo que por otra parte no le sirvió de nada a Ledecky.

Antes de la gran final, Mireia Belmonte ganó los 400m estilos

Junto a ellas, nadadoras de mucho nivel como Melani Costa o Lotte Friis quedaron totalmente eclipsadas en los momentos previos, aunque se tomaron su venganza por ello. Por primera vez la historia del Duel in the Pool –esta es su sexta edición- hubo representación española, y su estreno no pudo ser mejor: copando toda la atención desde el primer momento.

Si brillante fue la actuación de Mireia en los 400m estilos, no fue peor la de los 400m libres, una prueba que últimamente le viene como anillo al dedo. Lanzó la prueba la estadounidense, pasando por debajo del récord del mundo en los 100. A partir de ahí fue cuesta abajo y sin frenos. Conocedora de las buenas finalizaciones a las que acostumbra la española esta temporada, su estrategia se basó en intentar despegarse cuanto antes.

Katie Ledecky se hundió hasta la sexta posición

Primero cedió el liderazgo a Melani Costa, que no quiso descolgarse. Le siguió de cerca Mireia Belmonte, que rápidamente tomó el relevo de la balear. A partir de ahí la final se convirtió en un monólogo de las españolas. Sólo Lotte Friis pudo pelearle el segundo puesto a Melani en los últimos cien metros, mientras Katie Ledecky iba perdiendo cada vez más puestos hasta terminar en una decepcionante sexta posición. Los tres primeros puestos fueron para nadadoras europeas, completando el primer y único triplete del Duel in the Pool hasta el momento.

El tiempo de Mireia (3:57.65) no se quedó tan cerca del récord del mundo como se esperaba, aunque tampoco tuvo una rival a su altura, algo realmente difícil viendo el estado de forma que exhibe a estas alturas de la temporada. Ella y Melani Costa sumaron trece valiosos puntos para Europa, que terminó la jornada 14 arriba.

Resultados de los 400m estilos. Oro para @miss_belmont #DuelinthePool http://t.co/doh0TctjTc pic.twitter.com/JFvncNd26P — Natación VAVEL (@Natacion_VAVEL) December 20, 2013