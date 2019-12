The Highlight Zone: buenos tiempos para Chicago

Bienvenidos a The Highlight Zone, la nueva sección de NHL VAVEL donde se ofrecerán los mejores momentos de cada jornada acompañados de un brevísimo análisis de cada encuentro.

El comienzo del Freeway Face-Off tras tres meses de competición estuvo tan apretado como siempre y fueron Los Angeles Kings los que se llevaban finalmente la victoria frente a los Anaheim Ducks, a los que ganaban en el tiempo reglamentario por primera vez en sus últimos once enfrentamientos. No le faltó ninguno de los ingredientes tradicionales de la serie al partido, incluyendo golpes duros y alguna pelea pero los Kings se demostraron mucho más rocosos en defensa ante un intenso tercer período por parte de los Ducks. El tanto inicial de Vincent Lecavalier en el segundo período para Los Angeles fue igualado escasos momentos después por el de Rickard Rakell y el marcador ya no se movería hasta el final del período cuando Tyler Toffoli y Anze Kopitar ponían en franca ventaja a los angelinos. David Perron marcó un gol en el tercer período para los Ducks pero el equipo de Anaheim no pudo evitar sumar su tercera derrota en el tiempo reglamentario en los últimos once partidos desde las Navidades.

Los Detroit Red Wings comprobaron anoche lo poco que le hace falta a Philadelphia Flyers para prolongar su buena racha; que la combinación entre Claude Giroux y Jakub Voracek funcione. Durante el tiempo reglamentario las espadas estuvieron en todo lo alto y ambos equipos gozaron de buenas oportunidades para lograr un marcador más amplio, pero los porteros, Michal Neuvirth para Philadelphia y Petr Mrazek para Detroit estuvieron a la altura. El empate lo rompería para los Red Wings el defensa Niklas Kronwall con un disparo exterior que ponía fin a su sequía goleadora después de 18 partidos. Pero al principio del tercer período y tras ser asistido por Voracek, Giroux ponía de nuevo la igualada en el marcador, forzando la prórroga primero y la tanda de penaltis posteriormente. Solamente Pavel Datsyuk fue capaz de anotar en la misma para Detroit mientras que Giroux y Voracek aparecían de nuevo para otorgarle la victoria final a los Flyers.

Es tiempo de alegrías para los Chicago Blackhawks que con su victoria de anoche sobre los Montreal Canadiens logran igualar el récord de victorias consecutivas de la franquicia con once triunfos consecutivos. Tremendo momento el que esta viviendo la franquicia de Chicago, con un juego brillante que deriva en resultados positivos para el defensor del título. En el partido contra Montreal fue Richard Panik el encargado de abrir el marcador con su primer gol de la temporada y pese al empate logrado por Lars Eller minutos después, serían los Hawks los que pondrían tierra de por medio en el segundo con dos goles de su capitán Jonathan Toews. Los Canadiens, que van de tropezón en tropezón últimamente, recortaban distancias al aprovechar Max Pacioretty un powerplay hacia la mitad del tercer acto, pero sería tan sólo un espejismo de una posible reacción ya que los goles de Patrick Kane, brillantemente asistido por el joven Artemi Panarin y otro a puerta vacía del veterano Marian Hossa cerraban el partido para Chicago, que peleará este próximo martes en Nashville por obtener la docena y batir un récord.

El segundo hattrick de la carrera de Justin Williams daba una holgada victoria a los líderes de la liga, los Washington Capitals, frente a unos New York Rangers que pese a abrir el marcador no pudieron refrenar el buen juego de los capitolinos. Chris Kreider adelantaba a los Rangers tras desviar un envío de Ryan McDonagh en el primer período pero cuando faltaban un par de minutos para el final del mismo, Alex Ovechkin ponía las tablas con el gol 502 de su carrera. Durante la disputa del segundo asalto los Capitals ampliarían la ventaja con otros dos tantos en apenas un minuto; uno de Marcus Johansson en powerplay y el primero de Williams. No obstante, no se daban por vencidos los Rangers que se acercaban de nuevo en el marcador con el segundo de la noche para Kreider. Al principio del último período Williams comenzaba a darle la puntilla a los neoyorquinos al marcar cuando se llevaban disputados cinco minutos y cerraba el marcador definitivamente con un gol a falta de escasos minutos para el final. El portero de Washington, Braden Holtby, tuvo que abandonar el partido en el segundo período a causa de una deshidratación, siendo sustituido por Philipp Grubauer.

La mejor racha de esta temporada para Tampa Bay Lightning por fin está permitiendo vislumbrar las reminiscencias del equipo que quedó campeón de la conferencia este la temporada pasada y que le disputó la Stanley Cup a los Chicago Blackhawks. Con su victoria de anoche sobre los líderes de la división Atlántica, Florida Panthers, los Lightning logran su mejor momento de la temporada con cinco triunfos consecutivos. Nikita Kucherov abría y cerraba el marcador para el equipo de Tampa y entre medias Andrej Sustr lograba marcar también. Nick Bjugstad recortaba la diferencia de dos goles abajo con la que Florida llegaba al tercer período al aprovechar un rebote pero los Panthers no tuvieron la necesaria capacidad de reacción para disputarle el partido a los Bolts.

En su primera visita al Barclays Center, el portero de Vancouver Canucks, Ryan Miller, realizó una actuación que permanecerá por largo tiempo en las retinas de los aficionados de New York Islanders. Miller, que llegó a Vancouver con el cartel de portero de élite, demostró anoche esa condición al realizar 47 paradas que tuvieron un papel definitivo para que su equipo obtuviese la victoria frente a los Islanders. Ben Hutton ponía por delante a los Canucks en el segundo período tras un accidentado final de primer período en el que Mikhail Grabovski fue penalizado con cinco minutos y mala conducta tras golpear duramente a Henrik Sedin que tuvo que abandonar el partido. New York lograría empatar el partido in extremis en el tercer período cuando Ryan Strome lograba el gol de la igualada cuando su equipo jugaba con seis jugadores y la portería vacía. El partido llegaría hasta la tanda de penalties donde Radim Vrbata daba el punto extra a los canadienses.

El defensa de los Pittsburgh Penguins, Trevor Daley anotaba su tercer gol de la temporada en el partido número 800 de su carrera para cerrar la abultada victoria de los Penguins contra los Carolina Hurricanes anoche. La franquicia de Pittsburgh, que esta peleando por lograr una de las plazas wildcard que dan acceso a la disputa de los playoffs, lograba golear así a un equipo que les había ganado en sus dos enfrentamientos anteriores. Olli Maatta, Conor Sheary y el capitán Sidney Crosby por partida doble lograban el resto de goles para los Penguins, que consiguen así poner fin a tres partidos sin ganar, si bien han obtenido puntos en diez de sus últimos doce partidos. Marc-André Fleury lograba dejar su portería a cero por tercera vez esta temporada frente a unos Hurricanes que pierden su segundo partido seguido tras haber conseguido cuatro triunfos seguidos anteriormente.