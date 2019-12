Guía VAVEL New Jersey Devils 2017/18: pensando en el futuro inmediato

En esta ocasión repasaremos el año que espera al equipo "diablo" de la NHL, donde tratarán de buscar lo más rápido posible, volver a la senda de los buenos resultados.

New Jersey Devils

Fundación: 1974

Stanley Cups: Tres

Títulos de Conferencia: Cinco

Títulos de División: Nueve

Arena: Prudential Center, 16.514 espectadores

Prudential Center | flickr

Si uno piensa en los New Jersey Devils, piensa en un equipo con un pasado glorioso en los años 90 y principios de los 2000, un mercado pequeño eclipsado por los dos equipos de New York City, que fue capaz de ganar varias veces la Stanley Cup. Pero sobretodo mantener durante varias temporadas un nivel de excelencia muy llamativo ante mercados con más capacidad para conseguir mejores jugadores. Pero al llegar el 2010, comenzó un etapa gris salvado por una sorprendente clasificación para las Finales 2012, donde perdieron ante Los Ángeles Kings. Desde aquella magistral temporada 2011/2012, los Devils siguen enfrascados en una eterna reconstrucción para volver a la élite de la NHL.

La temporada pasada volvió a ser decepcionante por tierras del pequeño estado de New Jersey. Fueron últimos de su división y desde el primer momento estuvieron alejados de la lucha por los Playoffs, al encadenar durante varias veces rachas negativas en derrotas consecutivas, por lo que obviamente no se puede decir que la temporada 2016/2017 de los Devils haya sido buena. Entre lo poco salvable de la temporada, la aportación de Kyle Palmieri, Taylor Hall y Adam Henrique. Los Devils estuvieron decentes en ataque, pero bastante mal en defensa y portería. En la agencia libre los Devils han estado muy activos pero en perfiles muy concretos, jugadores no excesivamente caros pero que puedan aportar veteranía y lucha. En portería y defensa se mantiene el bloque de la temporada pasada.

Altas/Bajas

Brian Boyle (C), Brian Strait (D), Bracken Kearns (C), Brian Gibbons (RW), Marcus Johansson (C), Yohann Auvitu (D), Mirco Mueller (D), Drew Stafford (RW), Will Butcher (D), Blake Coleman (C).

Devante Smith-Pelly (RW), Jacob Josefson (C), Michael Cammalleri (LW), Seth Helgeson (D), Beau Bennett (RW), Alexander Kerfoot (C).

Plantilla 2017/18

Portería

Pese a la mala temporada pasada en el que ambos porteros que más fueron usados, Scheneider y Kinkaid, no pudieron rendir de manera correcta, seguirán luchando por ser el portero número 1 del equipo, con la sombra de Scott Wedgewood como tercer portero que pasará más tiempo en el afiliado de la AHL. Por lo tanto, en este puesto tan delicado y específico en un equipo de hockey hielo y más en la exigente NHL, no hay cambios.

Cory Schneider

Keith Kinkaid

Schneider | The Hockey News

Defensa

En la defensa que tampoco fue un apartado que fuera bien y donde se fueron todas opciones, para realizar una buena temporada, contarán con una mezcla entre veteranos y jugadores aún jóvenes con tiempo para adquirir experiencia. La defensa esta temporada será liderada por Andy Greene y Ben Lovejoy, ambos defensas son los más veteranos del equipo en este apartado del equipo, incluido experiencia en los Playoffs.

Andy Greene - Damon Severson

John Moore - Ben Lovejoy

Mirco Mueller - Steven Santini

Severson | FanRag Sports

Ataque

En esta faceta del hockey hielo, los Devils están bastante mejor que en la parte defensiva, manteniendo el bloque y añadiendo calidad con la llegada vía traspaso de Marcus Johansson desde los Washington Capitals. Pese a este buen refuerzo, no sólo Johansson será uno de los referentes, ya que los Devils seguirán contando con Taylor Hall, Kyle Palmieri y el veteranísimo Travis Zajac entre los atacantes con más peso en el equipo si las lesiones lo permiten. En el apartado físico que siempre se pide en la cuarta línea, la llegada del veterano Brian Boyle ayudará mucho debido a su calidad y envergadura.

LW-Taylor Hall; C-Travis Zajac; RW-Kyle Palmieri

LW-Adam Henrique; C-Nico Hischier; RW-Marcus Johansson

LW-Miles Wood; C-Pavel Zacha; RW-Stefan Noesen

LW-Michael McLeod; C-Brian Boyle; RW-Blake Speers

Hall | Yahoo Sports

Victorias/Derrotas en las últimas 5 temporadas

No se han clasificado para la postemporada en los últimos cinco años.

Highlights 2016/17



