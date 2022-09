Subban se retira de la NHL después de 13 temporadas

P.K. Subban anunció su retiro de la NHL el martes luego de 13 temporadas en la liga. el jugador termina su carrera con 115 goles y 467 puntos en 834 partidos.

"Recuerdo mis sueños de jugar en la NHL y ganar una Stanley Cup, similar a los chicos de las cintas Don Cherry Rock'em Sock'em al final de cada volumen, con los ojos morados, huesos rotos y lágrimas de alegría. Hasta el día de hoy sigo soñando con eso”, escribió en su cuenta de Instagram. "Sin embargo, el final de este capítulo se está cerrando y después de 13 años en la NHL, he tomado la decisión de retirarme.

"Nunca me miré a mí mismo ni sentí que era "solo un jugador de hockey". Siempre me vi como una persona que casualmente jugaba al hockey, tener esa perspectiva me permitía disfrutar cada turno como si fuera el último, celebrar cada gol con emoción y jugar cada partido como si alguien pagara por verme jugar que nunca había visto. me ha visto jugar antes".

Seleccionado en la segunda ronda, 43 en general, por los Montreal Canadiens en 2007, pasó sus primeras siete temporadas con los Habs y capturó el Trofeo Norris como el mejor defensa de la liga en 2013. También hizo su primera selección del primer equipo de Estrellas de la NHL. ese año, honor que también recibió en 2015.

Firmó una extensión de contrato por ocho años y $ 72 millones con los Canadiens en 2015, sin embargo, fue cambiado a los Nashville Predators por el defensa estrella Shea Weber antes de que entrara en vigencia su cláusula de no intercambio.

Pasó tres temporadas con los Predators y llegó a la final de la Stanley Cup durante su primer año con el club.

Nashville intercambió a Subban a los New Jersey Devils el 22 de junio de 2019 por Steven Santini, Jeremy Davies y dos selecciones de segunda ronda.

Subban deja huella en la NHL

"A una liga increíble que me dio la oportunidad de competir al más alto nivel con algunos de los mejores atletas del mundo. La NHL también me brindó una plataforma que me permitió retribuir a través de mis organizaciones benéficas", afirmó. "Un sincero agradecimiento a los muchos jugadores con los que jugué o contra los que competí y que sacaron lo mejor de mí. Un sincero agradecimiento a los Montreal Canadiens, Nashville Predators y New Jersey Devils por representar a organizaciones con clase e integridad".

El defensor tuvo cinco goles y 22 puntos en 77 juegos la temporada pasada y se convirtió en agente libre sin restricciones por primera vez este verano.

El jugador originario de Toronto, de 33 años, también representó a Canadá en varias ocasiones ganando campeonatos mundiales juveniles consecutivos en 2008 y 2009 y una medalla de oro olímpica en los Juegos de Invierno de Sochi en 2014.

También recibió el Trofeo King Clancy Memorial este año con NHL.com citando su compromiso "con la justicia racial y social, la juventud desatendida, el alivio de COVID-19 y el hockey juvenil". El defensor, cuatro veces finalista del trofeo, donó 10 millones de dólares al Hospital Infantil de Montreal en 2015, un año después de comenzar la Fundación P.K. Subban.