Previa de la semana 4 en la NFL

Tras una semana llena de récords y resultados históricos, se nos viene la cuarta semana de la temporada regular de la NFL. Estos son los partidos que disfrutaremos esta jornada:

Minnesota Vikings (1-1-1) vs Los Angeles Rams (3-0)

Uno de los platos fuertes de la jornada se dará en el partido del jueves por la noche. Minnesota viene de una derrota vergonzosa ante los Bills de Buffalo. Kirk Cousins no se vio para nada cómodo, y la defensa no ayudo mucho. Generar puntos y evitar que les conviertan será la clave para los de Mike Zimmer, que enfrentan simplemente al mejor equipo hasta ahora en la NFL. Veremos cómo reemplaza Los Angeles las bajas de Aqib Talib y Marcus Peters.

New York Jets (1-2) vs Jacksonville Jaguars (2-1)

Nada le funcionó a los Jets en el partido ante los Browns: ni los jugadores ni el coacheo. Darnold sigue teniendo esa tendencia a entregar ovoides que se le vio en el colegial, y eso hace a New York un equipo que depende mucho de su defensa. Caso parecido tiene Jacksonville, que viene de una buena labor defensiva ante la ineficiencia del ataque de Tennessee, pero que no pudo anotar la semana pasada.

Miami Dolphins (3-0) vs New England Patriots (1-2)

Normalmente los récords estarían invertidos, pero tenemos que darle merito a este equipo de Adam Gase, tal vez el más infravalorado de la liga. Los Dolphins fueron a postemporada la última vez que ganaron sus primeros tres partidos. New England, como todos los años, tuvo un arranque lento. La mayoría de los jugadores novatos en el equipo está en la lista de lesionados, así que todo quedará en la magia de Bellichick para tapar parches y remontar este equipo.

Philadelphia Eagles (2-1) vs Tennessee Titans (2-1)

Se notó, y mucho, lo diferente que es el ataque del equipo de Doug Pederson cuando juega Carson Wentz. Sidney Jones es una de las revelaciones de la temporada en el lado defensivo y le ha sido de gran ayuda a los Eagles. Por el lado de Tennessee, no está claro cuál es su situación en la posición de QB, pero las demás líneas han demostrado estar a la altura. Sin un mariscal, los Titans no llegarán muy lejos.

Houston Texans (0-3) vs Indianapolis Colts (1-2)

Los Texans han arrancado un año en el que esperaban pelear por entrar a playoffs perdiendo sus tres primeros partidos. Deshaun Watson no se ha visto bien, y esa gran defensa se está quedando vieja. Este duelo divisional debería ser el baldazo de agua fría. Los Colts encontraron en Darius Leonard a una de las futuras estrellas de la liga, y que carga con una defensiva sin tanto peso casi el solo.

Buffalo Bills (1-2) vs Green Bay Packers (1-1-1)

Y cuando nadie lo pensaba, los Bills humillaron a Minnesota en la tercera semana. Esa victoria dio algo de vida a uno de los equipos con menos chances de tener una buena temporada. El que si tiene grandes chances es Green Bay, que viene de perder ante una creativa ofensiva de Washington. Los Packers tienen potencial de playoffs, solo queda saber si ganarán más partidos que los “roughing the passer” que le cobren a Clay Matthews.

Detroit Lions (1-2) vs Dallas Cowboys (1-2)

Dos equipos con necesidad de seguir cosechando triunfos. La ofensiva de los Cowboys no funciona, y la defensiva, a pesar su buena línea, no aporta. Detroit consiguió un triunfo importantísimo ante los Patriots, convirtiéndose este partido en la primera victoria de la era Patricia. Buscarán repetir ese rendimiento ofensivo ante el deteriorado Dallas.

Tampa Bay Buccaneers (2-1) vs Chicago Bears (2-1)

Los Bucs mostraron una de sus verdaderas caras ante los Steelers el lunes por la noche. Si la ofensiva no logra tener un buen día, la defensiva es difícil que pare a alguien. De todos modos, Ryan Fitzpatrick es el primer QB en la historia de la NFL en lanzar para 400 yardas o más en los primeros tres partidos de la temporada, tendencia que querrá continuar ante la dura defensiva de Chicago. Los Bears ya superaron algunas de las expectativas que se tenian sobre ellos para este año, pero les va a costar ganar más partidos si Trubisky no empieza a soltar más el brazo.

Cincinnati Bengals (2-1) vs Atlanta Falcons (1-2)

El equipo de Marwin Lewis tiene una ofensiva muy interesante, y continuara esperando a Joe Mixon para agregar juego terrestre. Sin embargo, la defensiva tiene bajas sensibles que seguramente se sufran ante la poderosa ofensiva de los Falcons. Duelo de ataques por donde se lo vea.

Seattle Seahawks (1-2) vs Arizona Cardinals (0-3)

Pete Carroll logró, sin mucho material, acomodar a su defensiva dentro del potencial que tienen. Su ofensiva, por el contrario, depende íntegramente de Russell Wilson, y se nota demasiado. Arizona es hasta ahora el peor equipo en estas tres semanas que van de NFL. Steven Wilks nombró a Josh Rosen como su QB titular, todo un riesgo teniendo en cuenta que este equipo no carbura por ningún lado.

Cleveland Browns (1-1-1) vs Oakland Raiders (0-3)

Mayfield será titular por primera vez tras su heroica victoria ante los Jets. Cleveland dio muestras de que esta temporada ganará más partidos que en los últimos tres años. Por el contrario, los Raiders no levantan cabeza, y el equipo no parece conectarse con la idea de juego de Jon Gruden.

New Orleans Saints (2-1) vs New York Giants (1-2)

Michael Thomas ha tenido un arranque como para romper varios récords esta temporada. Drew Brees está muy conectado con su ofensiva, a diferencia de la defensiva, que por ahora no estuvo a la altura de lo que se esperaba de ellos. Giants es impredecible. Tiene muy buenos jugadores en ambos lados de la cancha, pero el staff no sabe aprovecharlos al máximo. Saquon Barkley tendría que haber sido una ayuda para sacar peso del brazo de Eli Manning, no la cara del equipo.

San Francisco 49ers (1-2) vs Los Angeles Chargers (1-2)

Los 49ers no tienen QB titular. La lesión de Garoppolo los deja con un vacío grande, a pesar del buen año que viene teniendo en el backfield Matt Breida. Los Angeles tiene mucho más de lo que se refleja en su récord, y con un calendario mucho más accesible en el horizonte, de a poco se acomodará en su división.

Baltimore Ravens (2-1) vs Pittsburgh Steelers (1-1-1)

La defensiva de los Ravens es la que menos yardas ha permitido en las primeras semanas de la temporada regular. En frente, una de las ofensivas más explosivas que tiene la liga. Duelazo de la AFC Norte en el SNF.

Kansas City Chiefs (3-0) vs Denver Broncos (2-1)

Mahomes sigue rompiendo récords en una ofensiva que no parece tener a alguien que los frene. Los Broncos necesitan estar mejor en ese lado del campo si quieren darle competencia al equipo del momento. Otro de los lindos duelos divisionales para terminar la jornada de lunes.