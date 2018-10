Los Chargers ganaron y hundieron aun más a los Raiders

El segundo turno de la semana cinco comenzaba con dos equipos necesitados de una victoria de manera urgente, Los Ángeles Chargers que llegaban con récord de dos ganados y dos perdidos, recibían a los Oakland Raiders que traían una victoria y tres derrotas.

El partido comenzó bien para los dirigidos por Anthony Lynn quienes luego de un retorno de Kickoff de Desmond King para 35 yardas comenzaron ese primer drive desde la yarda 32 de su propio campo. Los Chargers comenzaron variando su ataque, un par de carreras de Melvin Gordon, mas un pase de Phillip Rivers llevaron dentro del territorio Raider a un ataque que promedia casi 280 yardas por aire por partido. Iban un poco mas de 40 yardas en ese drive hasta que un sack para una perdida de seis yardas en tercer down obligo a los equipos especiales a ser los que buscaran los primeros puntos del partido. Con un poco mas de 11 minutos restantes llegaron esos primeros puntos del pie del Kicker Caleb Sturgis.

Por el lado de Equipo, que en próximos años se mudará a Las Vegas, las cosas no comenzaron bien, solo 11 yardas en cinco jugadas, obligaron a Johnny Townsend a despejar por primera vez en la tarde, aunque no seria la ultima.

La segunda serie ofensiva de la mano de Rivers arrancaría de la misma manera que la primera, con los Chargers moviendo de buena forma el ovoide, pero nuevamente la defensa se cerraría apenas pasada la mitad de campo con lo que el equipo de Los Ángeles debería despejar después de no conseguir el tercer primero y diez de la serie.

El segundo drive de Carr comenzó bastante mejor, usando el juego aéreo para alimentar a sus receptores, así llegaron buenas yardas para Jordi Nelson y Martavis Bryant. Ya dentro de la zona roja los dos primeros Snaps fueron acarreos de Marshawn Lynch para lograr un primero y gol en la yarda cinco. Tras dos intentos infructuosos por el aire y una penalización, Carr intentaría un tercero y gol desde la yarda 12, pero el novato Derwin James lograría una gran jugada en la yarda seis para detener la serie y desde donde se realizaría el snap para que Matt McCrane convirtiera un field goal de 24 yardas para dejar las cosas 3 a 3.

La defensa de Oakland seguiría mostrándose fuerte, y lograría que Los Ángeles despejara luego de un 3 y fuera rápido donde ni Melvin Gordon por tierra ni Phillips Rivers por aire encontrarían respuestas.

El equipo de Jon Gruden debería comenzar bien dentro de su propio campo luego de que el punter Donnie Jones lograra un gran despeje para encajonar a los Raiders en su propia yarda diez. Pero esta vez seria la defensa que coordina Gus Bradley la que mostraría su fuerza, para que después de solo tres jugadas, siete yardas y un poco mas de dos minutos, la ofensiva coordinada por Greg Olson tuviese que despejar nuevamente, esta vez una patada de 50 yardas que King retornaría 18 yardas para que Rivers comenzara un nuevo ataque en el medio campo. Ataque que seria aun mas corto que el de su rival, ya que en menos de un minuto perdería dos yardas en tres jugadas y tendrían que poner nuevamente la pelota en los pies de Jones para volver a encajonar a Carr.

Este seria un mal momento para el conjunto de Oakland, ya que no solo serian detenidos luego de conseguir únicamente tres yardas, si no que además después de dos carreras de Gordon para nueve y dos yardas, Rivers utilizaría a su segundo Runnigback en un pase pantalla y Austin Ekeler lograría correr, luego de la recepción, las 44 yardas que lo separaban de la End Zone para poner el partido 10 a 7.

Mal momento que continuaría en la primer jugada luego del kick off, cuando una recepción de Bryant para 23 yardas acabaría en un fumble que recuperarían los Chargers a través de Jahleel Addae.

Todo seguiría en caída para los dirigidos por Gruden debido a que tras montar un drive de seis jugadas y de bajar el reloj un poco mas de dos minutos, Melvin Gordon correría desde la yarda uno para pisar por primera vez la End Zone y dejar el partido 17 a 3.

Dereck Carr lograría conseguir un primero y diez luego de tres drives, donde había sido detenido antes de esa marca, para avanzar 36 yardas, con un pase de 20 yardas para Seth Roberts incluido, para con 11 segundos en el reloj hacer un spike y dejarle la oportunidad a McCrane de patear un gol de campo de 57 yardas que quedaría corto. Con solo seis segundos en el reloj, Rivers completo un pase de ocho yardas a Tyrell Williams, quien rodo por tierra intencionalmente cuando solo quedaba un segundo. Y como si a nuestro partido no le faltaran emociones, en contra de Oakland sobre todo, un intento fallido de Hail Mary se transformo en una penalización por Roughing the Passer, y gracias a esas 15 yardas Los Ángeles tendría la oportunidad de aumentar su ventaja en el marcador, sin tiempo en el reloj, aunque esto no seria posible ya que Sturgis enviaría su patada bastante hacia la izquierda, lo que dejaría el tablero todavía 17 a 3.

La segunda Mitad no cambiaría la tónica del partido, el primer avance del Oakland seria un nuevo tres y fuera sin ganancia de yardas, es mas, con una perdida total de siete.

Los Chargers sabían que esa primer serie de la segunda mitad, debía darles puntos y bajar el reloj todo lo que pudiesen, y, aunque no de la manera deseada, lograron ambas metas. Un drive de 11 jugadas y 67 yardas logro consumir un poco mas de siete minutos de ese tercer cuarto, y luego de un tercero y cuatro en la yarda 15 del campo Raider, el pase de Rivers para Williams no fue suficiente para un nuevo primero y diez y debieron conformarse con el segundo gol de campo de Sturgis para seguir adelante en el marcador pero ahora por 17 puntos, 20 a 3

Parecía que Carr había encontrado una manera de trabajar a la defensa de los Chargers, y tras montar una buena serie ofensiva, la mejor hasta ese momento del partido, con cuatro de cinco pases completos y 55 yardas por aire, esta termino abruptamente cuando busco a Derek Carrier en la End Zone fue interceptado por Melvin Ingram.

Con Rivers comenzando una nueva serie bien profundo en su terreno, los Chargers tenían otra vez el ovoide en su poder con la posibilidad de ampliar nuevamente la ventaja y seguir descontándole tiempo al reloj. Todo comenzaría con un pase de 48 yardas para Williams. que dejaría los angelinos cerca de medio campo. La serie proseguiría, adelantando y retrocediendo, entre pases, corridas y penalizaciones, 25 yardas solo en este drive, para terminar en un pase de Touchdown de 13 yardas de Rivers hacia Virgil Green. Sturgis no completaría la jugada en esta ocasión y el marcador quedaría en 26 a 3 con un poco menos de diez minutos por jugar en el ultimo cuarto.

El ultimo drive de Oakland con un partido ya casi definido, trajo consigo el único Touchdown para los de la bahía, cuando luego de nueve jugadas. Carr encontraría en la zona de anotación a Jordy Nelson para dejar el partido con el que seria el marcador final, 26 a 10.

Los Ángeles agotarían los cinco minutos que quedaban en el reloj para llevarse una victoria que los deja con récord de tres y dos, aun lejos de los Kansas City Chief que luego de su victoria ascendieron a cinco y cero, por su parte los Raiders cayeron a uno y cuatro, mostrándose como uno de los equipos mas flojos de la actual temporada, con mas preocupaciones que certezas y pensando seguramente mas en las próximas temporadas que en esta.