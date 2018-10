Regresa una de las mejores parejas defensivas de la NHL

Llegan las buenas noticias a Columbus Blue Jackets tras un irregular inicio de temporada. El pasado lunes fue activado el defensa Seth Jones desde la lista de lesionados de Columbus tras perderse los siete primeros partidos de temporada por una lesión del ligamento colateral medial.

Jones es uno de los mejores defensas de la NHL, un jugador en constante progresión desde que llegó al equipo de Columbus traspasado de Nashville Predators en el intercambio con Ryan Johansen y que alcanzó la pasada temporada la cuarta posición en la votación del Trofeo Norris al mejor defensa de la temporada.

Pero no solo el joven Arlington, Texas, es quien marca la diferencia en la zaga de los Blue Jackets. Cuando se combina con el también joven defensa Zach Werenski forman una de las mejores parejas defensivas de la NHL, por lo que el regreso de Jones al hielo podría ayudar a Werenski a salir del pobre inicio que ha tenido esta temporada. Desde que Werenski debutase en la temporada 2016/17, los dos han disputado casi todos los minutos juntos en el rink en “5 contra 5”, siendo uno de los mejores dúos de la liga. De hecho John Tortorella no se lo pensó dos veces anoche y ya les volvió a poner juntos como primera pareja defensiva, aunque no pudo ser con victoria ya que cayeron derrotados ante Arizona Coyotes por 4-1.

Zach Werenski durante un partido | Foto: NHL.com

En más de 2.500 minutos en el hielo, los Blue Jackets controlan más del 56% de las ocasiones de tiros y superan a los equipos por un margen de 95-69. Pero cuando la dupla Jones-Werenski no está en el rink las ocasiones de tiro caen a menos del 50%, y tanto los goles como las ocasiones de gol también se ven disminuidas. Pero no solo hay que fijarse en la bajada de rendimiento del equipo cuando Jones ha estado fuera del hielo, también el rendimiento de Werenski cae como se ha demostrado en este inicio de temporada. A pesar de que es más el tiempo que han jugado juntos que separados, lo poco que Werenski ha jugado sin Jones ha bajado tanto su producción con el equipo, como su juego en general. Algo que demuestra lo bueno que es Jones, lo compenetrados que están y como marcan la diferencia juntos.

Futuro incierto en los Blue Jackets

Nadie duda que el equipo de Columbus tiene un gran potencial para esta temporada, aunque sí que es verdad que el rumbo de la temporada puede tomar cualquier dirección dependiendo de muchos factores.

Cuando la enfermería está vacía pueden llegar a ser un equipo realmente bueno, con dos jugadores de primer nivel en el ataque como son Artemi Panarin y Sergei Bobrovsky, así como la pareja defensiva ya nombrada entre Seth Jones y Zach Werenski que pueden llegar a acumular 25 minutos por partido y dominarlo. Pero con el futuro incierto de Panarin y Bobrovsky debido a sus contratos, nadie sabe si se marcharán al final de la temporada o incluso en un trade a mitad de la misma, mermaría muchísimo el ataque del equipo de Columbus y si clasificación para Playoffs.

Artemi Panarin celebrando un gol | Foto: NHL.com

Por todo ello, si todas las piezas encajan bien tendrán las máximas opciones de alcanzar una plaza de Playoffs y podrán aspirar a cualquier objetivo que se propongan. Sin embargo si no tienen claro que puedan retener a sus jugadores claves y se convierten en un equipo vendedor antes del cierre de mercado, no estará clara su aspiración a los Playoffs y podrían quedarse fuera.

Hasta el momento no hemos visto a los mejores Blue Jackets y además cayeron derrotados anoche ante los Coyotes tras la vuelta de Jones, pero es seguro que a partir de ahora podríamos ver el verdadero potencial de este equipo con todos sus jugadores estrella sobre el hielo.