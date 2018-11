Los porteros Vasilevskiy y Elliott caen lesionados

El portero de 24 años, Andrei Vasilevskiy, no jugó cuando los Lightning derrotaron a los Penguins por 4-3 el jueves, ya que había sido enviado a Tampa para ser evaluado por los médicos. Se prevé que esté fuera de las pistas entre 4 y 6 semanas.

El meta lleva una marca de 9-3-1 con un promedio de 2.30 goles en contra y .927 porcentaje de paradas en 13 partidos en esta temporada. La última vez que jugó fue durante la derrota por 6-4 ante los Senators el pasado sábado.

Jugará Louis Domingue

Domingue, de 26 años, lleva un récord de 4-2-0 con 3.36 GAA y un porcentaje de paradas de .890 en seis partidos en esta temporada, y 38-46-8 en 102 encuentros en total (88 aperturas) con un 3.01 GAA y .906 de paradas en las cinco temporadas que ha estado en la NHL con los Coyotes y Lightning.

Se rompió el pie, por lo que no podía caminar. Se le pone un poco de hielo [a Vasilevskiy] y dice que está listo", dijo Domingue el jueves sobre su compañero de portería. "Siempre dije que habría que esperar mucho tiempo para que este tipo no jugara, por lesión. Lamentablemente, casi tuvieron que sacarlo y forzarlo a no jugar. Estoy seguro de que lo haría si pudiera. Él es como un caballo y es bastante asombroso verlo. Pero es desafortunado cómo sucedió, aunque eso es algo que ya sucedió antes en nuestro equipo. Perdimos algunos jugadores importantes y salieron otros. Un tipo como (la defensa) Slater [Koekkoek], que no jugó ningún partido, simplemente sale y se cae. Así que creo que todos están ansiosos por dar un paso adelante. Cuando alguien cae, una de las claves de nuestro equipo es que todos pueden saltar".

"Lo importante es que la gente siempre mira al portero titular, pero ¿quién va a ganar ese cupo de partidos que te ayuden a llegar a los Playoffs (de la Stanley Cup)?", dijo el entrenador Jon Cooper. "Cada equipo necesita suplentes capaces. Creemos que tenemos uno. Ha sido titular en esta liga antes y no ha hecho más que impresionar desde que estuvo aquí. Así que lo vamos a necesitar ahora, obviamente, y ya veremos cómo va."

Elliott, fuera dos semanas

Brian Elliott estará ausente aproximadamente dos semanas para los Philadelphia Flyers debido a una lesión en la parte inferior del cuerpo.

El portero de 33 años se lesionó durante una derrota por 3-0 ante los New Jersey Devils el pasado jueves. Elliott intentó ir post-to-post para detener un gol de los Devils contra Kyle Palmieri a falta de 6:08 en el tercer período. Incluso se quedó jugando en el hielo antes de irse al banquillo. Elliott fue reemplazado por Calvin Pickard, el cual hizo una parada

Elliott, permitió dos goles en 25 tiros el jueves, tiene 6-7-0 con un promedio de 2.59 goles en contra y un porcentaje de paradas de .911 en 14 partidos (13 de titular) en esta temporada. Tiene un récord de 4-2-0 con un 1.47 GAA, un .949 en paradas, además de estar durante un partido imbatido en sus últimos seis encuentros.