Chuck Fletcher se convierte en el nuevo GM de Philadelphia Flyers

Chuck Fletcher ha sido nombrado vicepresidente de operaciones y General Manager de los Philadelphia Flyers una semana después del despido de Ron Hextall tras 4 años en el equipo. Fletcher ha ocupado este mismo cargo en los Minnesota Wild desde 2009 hasta 2018. Durante esos 9 años el equipo del norte de los Estados Unidos llegó 6 veces a playoffs, un buen bagaje para el ejecutivo de 51 años.

Durante el último año fue designado como consejero del GM de los New Jersey Devils Fletcher dijo ante los medios de comunicación ser GM de los Philadelphia Flyers es un sueño hecho realidad ya que la franquicia siempre ha sido uno de los grandes referentes de la liga. Así mismo señaló que se sentía agradecido a Paul Holmgren (Presidente de los Flyers) por haber confiado en él y haberle elegido para este puesto.

Fletcher también habló sobre la situación actual de los Flyers; a lo que respondió que obviamente tienen trabajo que hacer para reflotar la situación de un equipo que se encuentra ahora mismo lejos de los playoffs y que no ha superado una serie de postemporada desde 2012. Tras ser preguntado por la situación del entrenador Dave Hakstol, Fletcher no quiso precipitarse y dijo que no creía que iba a hacer ningún cambio drástico pronto.

Conversará con Hakstol

Hablará con Hakstol en los días venideros y dejará claro que el objetivo real del equipo debe ser alcanzar los playoffs, pero el rendimiento del equipo deberá cambiar inmediatamente si quieren lograr ese objetivo. De momento no ve ninguna razón por la que no puedan mejorar bajo Hakstol, y tendrá su confianza por el momento.

Por su parte, el presidente Holmgren se mostró satisfecho con el nombramiento de Fletcher. ''La ética de trabajo de Chuck, riqueza de conocimiento y y experiencia en la comunidad del hockey hacen de él un miembro indispensable para liderar a este equipo en el futuro''.