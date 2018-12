Los Penguins traspasan a Sprong y los Leafs a Leivo

Los Pittsburgh Penguins se dan por vencidos con el delantero Daniel Sprong, y parece que los pronósticos de que el jugador neerlandés no haría carrera en Pittsburgh se han cumplido. Tras no desarrollarse como se esperaba en los Pens, no ganarse la confianza del Staff técnico y no ha ofrecido en el hielo el juego esperado. A pesar de que no hay duda que Sprong tiene mucho talento, aún no se ha traducido a nivel de NHL.

Incluso con el argumento de que quizás no haya tenido las suficientes oportunidades, también se cae por su propio peso. Ya que el jugador de Amsterdam tampoco ha hecho mucho para convencer a nadie para que hubiese merecido más oportunidades, ya que con 42 partidos en la NHL solo ha conseguido nueve puntos (4 goles y 5 asistencias) y nunca ha mejorado en su juego con el puck lejos. Además tras debatir dentro del equipo que papel tendría Sprong esta temporada dentro de los Penguins, se le dio una gran cantidad de minutos en el Training Camp y en pretemporada, con un terrible desempeño en la misma y siendo incluido solo en la cuarta línea del ataque sin hacer nada para salir de ahí.

Por todo ello, el pasado lunes los Pens traspasaron al delantero Sprong a los Anaheim Ducks a cambio del también joven defensa de 22 años Marcus Petterson. Con este traspaso se cumple la máxima de: "Te damos nuestro prospecto que no se ha desarrollado, a cambio de tu prospecto que tampoco lo ha hecho y a ver si funciona".

Con la llegada de Petterson al equipo de Pittsburgh dará profundidad a una necesitada defensa de manera urgente, aunque habrá que ver si es capaz de marcar diferencias en la alineación o da al equipo algún tipo de impacto y ver si con este movimiento han acertado los Pens, ya que ha tratado de recuperar su defensa con diversos proyectos y con suerte dispar. El defensa sueco está exento de ser colocado en Waivers (Descartes), a diferencia de Sprong, por lo que podría ser enviado a la American Hockey League (AHL) sin tener que pasar por Waivers. Firma hasta el final de temporada y será agente libre restringido en verano.

Daniel Sprong, de 21 años fue seleccionado el 46, en la segunda ronda del Draft de 2015 por los Pittsburgh Penguins. Después de conseguir 59 puntos en 31 partidos con los Charlottetown Islanders de la Quebec Major Junior Hockey League (QMJHL), en su último año de hockey junior, continuó de manera impresionante en su primer año de profesional con 65 puntos (32 goles y 33 asistencias) con el afiliado de los Pens en la AHL Wilkes-Barre/Scranton Penguins.

Por su parte Marcus Petterson de 22 años fue elegido en la selección 38 de la segunda Ronda del Draft de 2014 por los Anaheim Ducks, sumó la pasada campaña en la AHL con los San Diego Gulls, afiliado de los Ducks, en 44 partidos 14 asistencias, mientras que sus apariciones con el equipo de Anaheim en NHL en 49 partidos de temporada regular 10 puntos (1 gol y 9 asistencias) y en Playoffs en cuatro partidos ningún punto.

Los Maple Leafs le hacen hueco a Nylander y traspasan a Josh Leivo a los Canucks

Tras el culebrón del verano-otoño resuelto, entre los Toronto Maple Leafs y William Nylander con un contrato de seis años. El delantero canadiense se reincorporó por fin a la disciplina del club, pero tocaba hacer hueco en el roster de 40 del equipo de Toronto. Y ese hueco llegó con el movimiento realizado por los Leafs, intercambiando de delantero Josh Leivo a los Vancouver Canucks a cambio del también delantero Michael Carcone.

Leivo fue seleccionado por los Maple Leafs en la tercera Ronda del Draft de 2011, y tras seis años en Toronto siempre ha sido un jugador de profundidad. Del 2010 al 2013 jugó tres temporadas en la Ontario Hockey League (OHL) con los Sudbury Wolves y Kitchener Rangers, sumando en 193 partidos 176 puntos (74 goles y 102 asistencias). Disputando con los Toronto Marlies en la AHL 171 partidos de temporada regular, sumando 124 puntos puntos (51 goles y 73 asistencias) y en Playoffs 35 partidos, consiguiendo 27 puntos (8 goles y 19 asistencias). Con los Leafs disputó 84 partidos a nivel de la NHL, sumando 28 puntos (14 goles y 14 asistencias), aunque antes de esta temporada no había jugado más de 16 partidos en una temporada en la NHL. Por su trayectoria y el futuro del equipo de Toronto, Lievo quizás tenga más futuro en un equipo con poca profundidad y en reconstrucción como los Vancouver Canucks.

Por otra parte Carcone de 22 años llega a los Leafs exento de Waivers, por lo que automáticamente solucionaba el problema del roster de 40 y pasa directamente a su afiliado en la AHL los Toronto Marlies. El delantero canadiense fue adquirido por los Canucks fuera del Draft desde los Drummondville Voltigeurs de la QMJHL y ha jugado las tres últimas temporadas en el equipo afiliado de los Vancouver Canucks en la AHL los Utica Comets, donde ha sumado en 169 partidos, 79 puntos (32 goles y 47 asistencias).