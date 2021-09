Arizona Coyotes puja por dos terrenos en la ciudad de Tempe

Los Arizona Coyotes han elevado una oferta al consistorio de la ciudad de Tempe para la adquisición de unos terrenos destinados a uso mixto deportivo y comercial, que comprenden unas 186 hectáreas y que servirían, en caso de ser aceptada dicha oferta, para construir un hogar nuevo y ya definitivo para la franquicia aulladora.

Por cuestiones legales, la ciudad no puede publicar quienes son las personas o grupos empresariales que ofertan por los terrenos, pero los Arizona Coyotes si han dado un breve comunicado en el que sin dar datos concretos, por esa misma fidelidad a la legalidad a la que se debe el consistorio, pero en el que expresan su alegría y emoción por esta operación.

Tras la noticia de que la ciudad de Glendale no iba a renovar el alquiler del Gila River Arena, donde Arizona Coyotes juega actualmente sus partidos, surgieron las dudas de que ocurriría con la franquicia tras la finalización del contrato en junio de 2022. Ciudades hambrientas de hockey desde hace tiempo como Quebec City en Canadá o Houston en Estados Unidos, veían cómo se abrían las puertas para poder disfrutar de una franquicia NHL.

Una opción que ya era difícil, porque la permanencia de los Coyotes en la zona ha sido una apuesta no solo de la cadena de dirigentes y dueños que ha tenido la franquicia desde su creación, si no de la liga en si, que llegó a estar bajo la gestión de la liga de 2009 a 2013 para evitar su traslado, y después del largo camino recorrido, este obstáculo no iba a ser el que tirara todo ese esfuerzo.

Un proceso aún largo por delante

Esto solucionaría el problema del estadio para la franquicia en el medio y largo plazo, pero aún queda el asunto de buscar un hogar temporal para las temporadas en las que esas instalaciones estén en construcción.

La primera opción sería el Arizona Veterans Memorial Coliseum, en las instalaciones de la feria estatal del estado de Arizona, un pabellón construido en 1965 y que fue el hogar de los Phoenix Suns de la NBA entre 1968 y 1992. En cuanto a hockey, los Phoenix Roadrunners de la extinta WHA y otros equipos menores han sido inquilinos de la instalación.

Arizona Veterans Memorial Coliseum | Foto: arenadigest.com

"The Madhouse" sería una solución provisional condicionada no solo por la antigüedad del edificio, si no por la irrisoria capacidad de 13,730 asientos disponibles para los partidos de hockey, pero que evitaría la salida de la franquicia del estado.