David Quinn toma las riendas de los Sharks

Los Sharks, que eran la única franquicia sin entrenador, ya tienen nuevo inquilino para su banquillo y se trata de David Quinn, que regresa a la NHL un año después. La franquicia californiana continúa en su proceso de reconstrucción, que le ha llevado a perderse los playoffs durante las tres últimas temporadas por primera vez en su historia.

Quinn, que cumplirá 56 años esta semana, viene de tomarse un año lejos de la liga, aunque no de su trabajo. Fue seleccionador de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Pekín este mismo año, donde el combinado norteamericano no pasó del quinto puesto. Anteriormente había estado cinco temporadas en Boston University para más tarde recalar en los New York Rangers. Allí dirigió durante tres años (2018 – 2021), con un récord de 96-87-25 y una sola clasificación para los playoffs, que se dio en la burbuja de 2020 y donde los Blueshirts cayeron eliminados en la ronda clasificatoria. No obstante, esta será su tercera aventura en la NHL, ya que en 2012 fue entrenador asistente en los Colorado Avalanche después de haber pasado por los Lake Erie Monsters, el conjunto de la AHL afiliado a los Avs.

Mike Grier y David Quinn | Fuente: San José Sharks

Su paso por la Gran Manzana no dejó buen sabor de boca, fue despedido apenas una semana más tarde que el presidente y el GM de los neoyorquinos, quienes un año más tarde han vuelto a luchar y a acercarse a la Stanley Cup. Sin embargo, Mike Grier, General Manager de los Sharks, apeló en su presentación al historial del técnico. “Su experiencia como entrenador en la NHL es muy valiosa para nosotros e implementa un sistema que encaja con nuestra filosofía de ser un equipo duro contra el que jugar. Estamos muy felices de tenerle en nuestra organización”, señaló.

En su primer acto oficial como técnico de los tiburones, Quinn dejó claras cuáles son sus intenciones. Fácil y sencillo. “La principal responsabilidad que tengo aquí es dirigir a nuestros jugadores. Ponerlos en la posición que más éxito tienen. Hacerlos mejores jugadores de lo que pueden ser. A veces tienes que ser duros con ellos y otras tienes que dejarlos, creo que siempre intentas encontrar una balanza”, explicó.

"Quiero que todo el mundo haga lo que puede un poco mejor"

Por último, el nuevo entrenador de San José dio sus claves de cara a su primera temporada allí: “Muchas respuestas están en el vestuario. No le pido a los chicos que pasen de cinco a cuarenta goles. No le pido a los chicos que hagan cosas que no son capaces, pero sí quiero que todo el mundo haga lo que puede un poco mejor. Si tienes 23 jugadores siendo un cinco o diez por ciento mejor, ahí está la diferencia entre llegar a los playoffs o no”.

Los Sharks todavía tienen trabajo por delante en el mercado. Brent Burns abandonó la franquicia a mediados de mes y, aunque han llegado varios veteranos, todavía quedan movimientos por hacer. Teniendo en cuenta que el nuevo General Manager se estrenó en su cargo el pasado 5 de julio y solo han transcurrido tres semanas desde entonces, los aficionados tendrán que tirar de paciencia de aquí a que arranque el campamento de entrenamiento.

Como curiosidad, ¿ante quien fue la primera victoria de David Quinn en la NHL cuando dirigía los Rangers? Sí, contra los Sharks.