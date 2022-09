El capitán de los Colorado, Gabriel Landeskog se pierde el inicio de la temporada

El capitán de los Colorado Avalanche Gabriel Landeskog se va a perder el inicio de la temporada 2022-2023 de la NHL debido a una lesión que siente en la parte inferior de su cuerpo.

Según parece es la misma lesión que tuvo la temporada pasada y eso hace que se vuelva a perder el inicio de esta nueva temporada.

Además de eso, no se tiene claro cuando podría volver a jugar, ya que no se tiene claro aún un cronograma para ponerlo a jugar en el hielo, y no va hacer en un corto plazo.

"Landy está lidiando con una lesión de la temporada pasada, en la parte inferior del cuerpo, y no está listo para jugar", dijo. "Todavía no tenemos un cronograma para ponerlo en el hielo. No patinará en el corto plazo".

Bednar dijo que Landeskog sufrió la lesión la temporada pasada y que su línea de tiempo de recuperación bien podría durar hasta la campaña de este año.

La buena noticia para Colorado es que ya se tienen los sustitutos que pueden llenar ese espacio vacío que va a dejar Landeskog indefinidamente y los sucesores serían Artturi Lehkonen y Alex Galchenyuk como sus dos mejores extremos izquierdos el jueves. Galchenyuk actualmente asiste al campo de entrenamiento de Colorado en una prueba profesional.

Otras malas noticias para Colorado son las lesiones de Valeri Nichushkin y Darren Helm, quienes no estarán en el inicio de temporada con la Avalancha de Colorado y en el caso del defensa de Avalanche, Josh Manson, se perdió el inicio del campo de entrenamiento para estar con su esposa en el nacimiento de su hijo.

Datos sobre Landeskog

Landeskog se perdió los últimos 23 juegos de la temporada regular 2021-22 después de que se sometió a una cirugía de rodilla el 14 de marzo. Regresó para el inicio de los Playoffs de la Copa Stanley y anotó 22 puntos (11 goles, 11 asistencias) en 20 juegos, ayudando a Colorado a ganar el Taza de Stanley. El alero de 29 años, que es el capitán de Avalanche, se ausentó con frecuencia de los patines matutinos durante los playoffs en un esfuerzo por controlar su recuperación.