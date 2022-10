Guía VAVEL Buffalo Sabres 2022/23: nueva temporada de desarrollo

Fundación: 1970

Stanley Cup: 0

Títulos de conferencia: 3

Títulos de división: 6

Entrenador: Don Granato

Arena: KeyBank Center, 19.070 espectadores

Estadio KeyBank Center | NHL.com

Tras una última temporada donde el equipo de Buffalo se volvió a quedar fuera de los playoffs por 11ª temporada consecutiva, no todo fue negativo para los Buffalo Sabres. Con un final de temporada que acabó con buenas sensaciones, dieron además salida a Jack Eichel finalmente solucionando el problema que marcó gran parte de la pasada campaña.

En esta nueva temporada se ha confiado en la continuidad del manager general Kevin Adams, al que se le ha renovado, y tras las buenas sensaciones, será con toda probabilidad una temporada donde se verán ciertas mejorías y se empezará a ver la calidad de jóvenes promesas como Owen Power, Jack Queen o JJ Petterka. Lo que está claro es que a pesar que en la División del Atlántico no hay a día de hoy equipos que destaquen muy por encima del resto, los Sabres es probable que no alcancen otra temporada más los playoffs. Aunque se espera mejoría respecto a temporadas anteriores y puedan por fin los aficionados de Buffalo disfrutar del hockey en el KeyBank Center.

Altas/Bajas

Altas: Ilya Lyubushkin (D), Eric Comrie (G), Riley Sheahan (C), Kale Clague (D), Chase Priskie (D).

Bajas: Mark Pysyk (D), Colin Miller (D), Will Butcher (D), Cody Eakin, (C), Aaron Dell (G), Mark Jankowski, (C), John Hayden (RW), Dustin Tokarski (G), Drake Caggiula (LW)

Plantilla 2022/23

Portería

Temporada donde la portería será un interrogante. Craig Anderson partirá como titular con toda probabilidad, pero sus 40 años y su estado físico son una incógnita a pesar de la experiencia que acumula. Por ello, a pesar de que Eric Comrie partirá a priori como portero reserva, el gran final de campaña que tuvo en Winnipeg Jets y las expectativas que se tienen en Buffalo, es probable que pueda aprovechar algún momento de bajón de Anderson y hacerse con la titularidad. Por ello la portería esta campaña será una moneda al aire y habrá que ver el rendimiento de ambos porteros.

Craig Anderson

Eric Comrie

Craig Anderson | NHL.com

Defensa

Tras temporadas siendo la defensa el talón de Aquiles del equipo de Buffalo, hay indicios de mejoría de cara a la nueva temporada. Y es que se tiene muchas esperanzas en la primera pareja y en el paso adelante que tiene que dar Rasmus Dahlin, sobre todo tras el gran juego desplegado la pasada temporada en los partidos que jugó con Mattias Samuelsson. Un Samuelsson, que sí que dio un golpe en la mesa la pasada campaña ganándose la confianza del entrenador Granato y ganando tiempo en cada partido que disputó.

En la segunda pareja defensiva los aficionados estarán ansiosos por ver al prometedor prospecto Owen Power, un jugador que posee un patinaje eléctrico y un juego inteligente que le hacen un jugador capaz de todo. Y es que con toda probabilidad tiene pinta de ser una pareja sólida que se complementará con el recién llegado Ilya Lyubushkin. Para la tercera pareja estará compuesta por Jacob Bryson, con el fin de que su sólido juego de dos vías pueda aportar seguridad en la blueline, junto a Henri Jokiharju, a pesar de su última campaña decepcionante, que podría partir de inicio como titular aunque con toda probabilidad a lo largo de la campaña jóvenes prospectos puedan tener su oportunidad.

Mattias Samuelsson – Rasmus Dahlin

Owen Power – Ilya Lyubushkin

Jacob Bryson – Henri Jokiharju

Rasmus Dahlin | NHL.com

Delantera

A pesar de ser una de las delanteras con un promedio de los más bajos de la liga, se confía en que esta campaña comience a mejorar. En la primera línea ya funcionó relativamente bien la sociedad formada por Jeff Skinner, Tage Thompson y Alex Tuch, de la que se espera que incrementen sus números. En la segunda línea Peyton Krebs, Dylan Cozens y Victor Olofsson a pesar de no haber jugado muchos juntos no funcionaron mal. Por ello Granato es probable que vuelva a confiar en ello, aunque es probable que Oloffson y Quinn puedan cambiar sus puesto entre esta segunda línea y la tercera.

En la tercera línea Rasmus Asplund y Casey Mittelstadt ya jugaron la pasada campaña con un resultado medianamente satisfactorio y el entrenador con toda probabilidad siga confiando en ellos y su desarrollo. Les acompañará con toda probabilidad el prometedor prospecto Quinn, que tras salir de lesión es seguro que comience en al tercera línea. Aunque una vez que coja ritmo, se intercambiará con Olofsson el puesto en la segunda línea del ataque. Cerrará la delantera con la cuarta línea con Vinnie Hinostroza, Zemgus Girgensons y Kyle Okposo, aunque será difícil de predecir y será una línea que sufra múltiples variaciones.

Jeff Skinner – Tage Thompson – Alex Tuch

Peyton Krebs – Dylan Cozens – Victor Olofsson

Rasmus Asplund – Casey Mittelstadt – Jack Quinn

Vinnie Hinostroza – Zemgus Girgensons – Kyle Okposo

Jeff Skinner | NHL.com

Victorias/Derrotas en las últimas 5 temporadas

Highlights

Uniformes