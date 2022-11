Los hermanos Sedin, Luongo y Alfredsson entran en el Hall of Fame de la NHL

El Hall of Fame de la NHL amplía sus puertas a la clase de 2022. Nombres ilustres como Henrik y Daniel Sedin, Roberto Luongo o Daniel Alfredsson han sido seleccionados para entrar en este selecto grupo.

Suecia, la más aclamada de esta clase

El país nórdico ve subir el número de miembros en el Salón de la Fama de cuatro a siete con la inclusión de los Sedin y Alfredsson. Tanto los hermanos como Luongo han sido elegidos en sus primeros años como candidatos a este logro, mientras que el ex-capitán de los Senators lleva esperando desde 2017 a acceder al Hall of Fame.

Henrik Sedin es el récordman en muchas de las estadísticas de los Vancouver Canucks. Líder en asistencias, puntos y partidos, y elegido un puesto por detrás de su hermano en el draft de 1999, dio un discurso con bastante humor cuando se refirió a la figura de Daniel.

Los 393 goles de Daniel Sedin son el récord histórico en Vancouver, siendo segundo detrás de su hermano en asistencias, puntos y partidos.

Ambos cuentan con un trofeo Art Ross en sus vitrinas, y Henrik ganó el Hart Trophy en 2009-2010 mientras que Daniel logró el trofeo Ted Lindsay en 2010-2011.

Luongo, un reconocimiento más a los Canucks de inicio de 2010

Pese a acabar su carrera en Florida, el equipo que siempre se unirá al nombre de Luongo será el de los Vancouver Canucks. Uno de los mejores porteros y más longevos porteros de este siglo, que de momento figura como el tercero con más victorias de la historia con 489, y segundo en partidos jugados con 1.044.

Tal fue su importancia que en 2007 finalizó segundo en la votación del Trofeo Hart al MVP de la temporada y además, logró dos oros con Canadá en los JJOO.

Alfredsson, de la sexta ronda a leyenda en Ottawa

El sueco es la gran leyenda de la franquicia canadiense. Elegido en la sexta ronda del draft, con tan solo un año le valió para hacerse un hueco en el corazón de los aficionados Sens, ganando el premio al rookie del año.

Desde ese momento, el récord en goles, asistencias y puntos de la franquicia, además de llevar al equipo a la final de la Stanley Cup de 2007.

La historia no solo le reunió con los Sedins en esta ceremonia de inducción al Hall of Fame, si no que junto a ellos logró su mayor logro, el oro en los JJOO de 2006.

Sallinen y Carnegie, los otros galardonados

Riika Sallinen tiene el mérito de convertirse en la primera jugadora europea en entrar al Salón de la Fama. La finesa ha sido reconocida por su extensa trayectoria, donde logró dos bronces olímpicos con 20 años de diferencia (1998-2018).

Herb Carnagie, es mencionado como uno de los mejores jugadores de raza negra que no llegaron a la NHL. En un trayectoria deportiva marcada por el racismo sufrido, Carnagie fundó una de las primeras escuelas de hockey en Canadá y contribuyó a la diversidad en el deporte.