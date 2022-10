Boudreau ya tiene su victoria 600 como entrenador en la NHL

No ha empezado con buen pie la temporada para los Vancouver Canucks, los números hablan por sí solos. Y es que, hasta el partido de aye ante Seattle Kraken, el equipo canadiense había disputado siete partidos de liga y los siete se habían saldado con derrota, dos de ellas en la prórroga.

Al equipo dirigido por Bruce Boudreau se le veía un equipo con cierto estado de ansiedad por darle a su entrenador esa victoria que tanto deseaban y, por otro lado, cortar la terrible racha de derrotas consecutivas. Pues bien, llegaban los Canucks a Seattle con la convicción de que ahí tendría que ser, y así fue. El equipo de Boudreau respondió por fin y logró una ajustada victoria por 5-4 gracias a los goles de Ilya Mikheyev por partida doble, Elias Pettersson, Andrei Kuzmenko y Conor Garland.

Así de feliz se mostraba con su equipo el entrenador tras la victoria: "Solo escuchar la música en el vestuario y saber lo duro que han practicado y nunca han perdido la esperanza. El espíritu nunca ha estado abajo. Así que creo que fue una gran recompensa para ellos".

El propio Boudreau también aludía a que sólo pensaba en la victoria del equipo, no en su récord: "No he estado pensando en eso desde el tercer juego. Solo quería obtener la victoria para los muchachos y dejarlos sentir mejor".

Bruce Boudreau, un histórico de la NHL

Con esta victoria, el entrenador de 67 años se convierte en el técnico número 22 en lograr las 600 victorias en la NHL, y como hemos dicho antes es el quinto entrenador en activo en alcanzar esta cifra.

Además, sólo hay un entrenador en la historia que tenga un mejor porcentaje de puntos que es el ex entrenador de los Detroit Red Wings Scotty Bowman con .657. Boudreau lleva .633.

El nacido en Toronto ha entrenado en su carrera a distintos equipos como Minnesota Wild, Washington Capitals o Anaheim Ducks, y actualmente acaba de iniciar su segunda temporada con los Vancouver Canucks.