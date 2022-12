NHL VAVEL Power Rankings 2022-23: semana 11

Pocos días de competición en esta semana, pero lo que hemos perdido en cantidad no se ha perdido en intensidad, y los equipos cabeceros no han levantado el pie y de hecho, la subida al liderato de los Canes ha sido por méritos de los sureños, no por fallo o bajada de los esta temporada incombustibles Boston Bruins. Arrastrados por un ambicioso Ovechkin, los Washington Capitals se apuntan a los Power Rankings de NHL VAVEL.

Top 10

1- Carolina Hurricanes (23-6-6)

Han destronado a los grandes dominadores de esta parte de la liga, encadenando nueve victorias consecutivas y en esta semana rascando vía remontada y prórroga en Pittsburgh frente a otro de los equipos en forma de su división, los Penguins. Méritos suficientes para auparse al número uno.

Los Canes en plena forma | Karl B DeBlaker/Associated Press

2- Boston Bruins (27-4-3)

Siguen haciéndolo bien los bostonianos, imbatidos en tiempo reglamentario en casa y en esta semana, sacando botín incluso en el último partido en Ottawa en el que las cosas no iban a favor de obra. Suman y siguen su camino a los playoff.

3- Toronto Maple Leafs (22-7-6)

Con Samsonov y Murray cumpliendo en la portería tras volver de sus lesiones, y sus estrellas anotando, los de la hoja de arce se consolidan como los mejores del resto tras Boston en la Atlantic Division.

4- Washington Capitals (20-13-4)

Dos semanas consecutivas con don Alexander Ovechkin elegido como estrella de la semana por la NHL, han metido en racha al equipo capitalino estadounidense. 18 puntos en los últimos diez partidos, el éxito colectivo viene junto al personal de su capitán.

5- Pittsburgh Penguins (19-10-5)

Solo Carolina suma mejor porcentaje que los Pens en el mes de diciembre, perdiendo ante ellos en la prórroga en el enfrentamiento que han tenido esta semana. La vuelta de Kris Letang tras su accidente vascular ha insuflado moral de victoria.

6- New Jersey Devils (22-10-2)

No son los Devils del inicio de temporada en cuanto a resultados, pero sin duda lo son en cuanto a juego, dando la cara frente a los Bruins en el durísimo TD Garden convirtiendo una goleada en un partido ajustado en el último tercio.

7- Vegas Golden Knights (24-12-1)

Han conseguido revertir la racha negativa en casa, aunque todavía les queda para demostrar suficiencia en el T-Mobile Arena. Con ello mantienen el primer puesto de la Pacific.

8- Dallas Stars (21-9-6)

Empezaron mal la semana dejándose avasallar en el tercer periodo de su partido contra Edmonton, no con McDavid o Draisaitl, si no con Mattias Janmark que se salió en el hielo que más ha gastado sus patines, pero dos victorias, destacando la última en casa de un rival divisional, Nashville, les devuelven al buen camino.

9- Los Angeles Kings (20-12-6)

La vuelta de la pausa navideña ha servido a los angelinos para hacerle recordar a los Golden Knights que su liderato está lejos de estar asegurado.

10- Minnesota Wild (20-12-2)

Semana de gira fuera de casa para los Wild, mantienen el buen juego y siguen amenazando el segundo puesto divisional de Winnipeg, aún más tras derrotar a los Jets con suficiencia a la vuelta de la pausa navideña.