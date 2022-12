Ovechkin lidera las tres estrellas de la semana

Por segunda semana consecutiva, y tras superar a Gordie Howe, Alex Ovechkin encabeza la lista de las estrellas de la NHL.

Ovechkin anotó seis puntos, dos goles y cuatro asistencias, tres partidos para impulsar a los Capitals (19-13-4, 32 puntos) a una semana perfecta y superar a Gordie Howe en el segundo lugar en la lista de goles de todos los tiempos de la NHL.

Abrió la semana con una asistencia en la victoria por 4-3 en el tiempo extra sobre Detroit Red Wings el 19 de diciembre y sumó otro par de asistencias en la victoria por 3-2 en tiempo extra sobre Ottawa Senators el 22 de diciembre. Ovechkin culminó la semana con una noche histórica en el Capital One Arena de Washington, anotando dos goles y una asistencia en la victoria por 4-1 sobre Winnipeg Jets que incluyó el gol No. 801 a 1:38 restantes del final del primer período para empatar a Gordie Howe y el gol No. 802 a puerta vacía con 60 segundos restantes para el final, y así superar a 'Mr. Hockey" en la segunda mayor cantidad de goles en la historia de la NHL.

Ovechkin (22-19-41 en 36 partidos), lidera a de Capitals y ocupa el séptimo lugar en la NHL con 22 goles, está en camino de su décima temporada de 50 goles y se encuentra a 93 puntos de romper el récord de Wayne Gretzky de más goles en la historia de la NHL.

Georgiev logró tres victorias, todas en el tiempo extra, al detener 82 de los 85 tiros a los que se enfrentó, con 0.94 goles en contra, un 96,5% de paradas y una puerta a cero, avanzando Colorado al tercer lugar en la División Central.

Abrió la semana deteniendo los 26 tiros a los que se enfrentó para registrar la décima puerta a cero de su carrera en la victoria por 1-0 sobre New York Islanders el 19 de diciembre. Georgiev luego hizo 19 rechaces en el triunfo por 2-1 en el tiempo extra sobre Montreal Canadiens el 21 de diciembre, seguida de una actuación de 37 paradas en la victoria por 3-2 en tiempo extra sobre Nashville Predators el 23 de diciembre.

Georgiev, de 26 años, quien fue adquirido por Colorado en un intercambio antes de la campaña 2022-23, se ubica entre los 10 mejores porteros esta temporada en victorias (quinto con 15), promedio de goles en contra (sexto con 2.36) y porcentaje de paradas (sexto con 92,5%).

Pettersson empató en el liderato de la liga en asistencias y puntos con dos goles y cinco asistencias en dos partidos.

Pettersson no jugó en la derrota de Vancouver por 5-1 ante St. Louis Blues el 19 de diciembre. Regresó a la alineación con dos goles y tres asistencias, incluidos tres puntos en el tercer período coronado por un gol que empató el partido con 1:20 restantes en el tiempo reglamentario, en la victoria por 6-5 sobre Seattle Kraken el 22 de diciembre. Fue la cuarta vez que Pettersson anotó cinco o más puntos en un partido, rompiendo el empate con Alexander Mogilny en la por la mayor cantidad de partidos, tres, de cinco puntos en la historia de la franquicia. Cerró la semana con dos asistencias en un triunfo por 5-2 sobre Edmonton Oilers el 23 de diciembre.

El delantero de 24 años lidera a Vancouver en con 15 goles y 26 asistencias 31 partidos, con 13 actuaciones multipunto.