Nadal medirá a McDonald y Kyrgios se baja por lesión

Rafael Nadal comenzó la defensa de su título en Melbourne con una victoria importante ante uno de los jóvenes más prometedores del circuito, el británico Jack Draper, quien se plantó ante el balear y logró llevarse el segundo set.

El 22 veces campeón de Grand Slam logró imponerse a Draper por parciales de 7-5 2-6 6-4 y 6-1 para instalarse en segunda ronda.

Su rival en la ronda de 64 será el estadounidense Mackenzie McDonald, número 65 del ranking ATP. El norteamericano tuvo una parada complicada en primera ronda, al superar a su compatriota Brandon Nakashima, por 7-6 (5) 7-6 (1) 1-6 (10 6-7 y 6-4.

Entre el Rafa y Mac hay un antecedente de hace unos años, el español se impuso con contundencia en tres sets en segunda ronda de Roland Garros de 2020. El duelo será disputado el miércoles.

El aussie Nick Kyrgios no podrá competir en esta edición del Abierto de Australia por una lesión en la rodilla.

El local debía defender el título de dobles obtenido el año pasado en compañía de Thanasi Kokkinakis. Los Special K's fueron una sensación en la edición pasada y para este año prometían show nuevamente, sin embargo no se dará.

“Estoy extremadamente decepcionado y agotado por esta situación. Ha sido bastante brutal y no ha sido nada fácil. Esto llega simplemente en un mal momento. Pero así es la vida. Las lesiones son parte del deporte”, dijo el australiano.

El local debía enfrentarse al ruso Roman Safiullin, quien ahora tendrá que medirse a Denis Kudla, un perdedor afortunado.

Nick tendrá que someterse a una cirugía artroscópica en la rodilla. Su retorno se espera para el Masters 1000 de Indian Wells, informó ESPN.

El último finalista del Abierto de Australia, Daniil Medvedev, aplastó a Marcos Giron por parciales de 6-0 6-1 y 6-2 para avanzar a ronda de 64 del Abierto de Australia.

