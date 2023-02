Toronto acogerá el All Star 2024

El comisionado de la NHL Gary Bettman hizo oficial, en una conferencia de prensa previa al All Star de este año en Florida, que la sede del All Star 2024 será el Scotiabank Arena de la ciudad canadiense de Toronto, estadio que no alberga dicho evento desde el año 2000. Canadá acogerá por primera vez el evento de mitad de temporada desde que Ottawa fuese la sede en la edición de 2012.

Sobre el desembarco del evento en Toronto la próxima temporada, Gary Bettman se mostró encantado por la designación de la ciudad canadiense para el All Star, e hizo referencia al peso de la historia del hockey y la ciudad: "Estamos encantados de llevar el All Star de la NHL de vuelta a Toronto por novena vez y poder destacar a las actuales estrellas de este deporte en un entorno que evoca más de un siglo de historia de la Liga. Los aficionados de Toronto se encuentran entre los que más se apasionan con nuestro juego y donde la rica historia del hockey de la ciudad se remonta a la creación de este deporte".

También se congratuló de la designación de Toronto como sede del evento, el presidente y gobernador alternativo de los Toronto Maple Leafs Brendan Shanahan: "Estamos emocionados y honrados de anunciar que el fin de semana del All Star de 2024 será en Toronto. Esperamos con ganas dar la bienvenida a las estrellas más importantes de este juego, a nuestros aficionados y a todos los del mundo entero en un nuevo evento que muestre todo lo que Toronto puede ofrecer".

Otros All Star en Toronto

Será el primer evento del All Star masculino que se celebre en la ciudad de Toronto desde que los Toronto Raptors organizasen el All Star de la NBA en 2016, mientras que la liga femenina de la Premier Hockey Federation celebró su All Star de este año en el Mattamy Athletic Centre de Toronto. Por su parte los Toronto Blue Jays se postulan para organizar la edición del All Star 2027 de la MLB de beisbol.