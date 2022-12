Gary Bettman recibe el reconocimiento del Consejo de gobernadores en su 30 aniversario como comisionado de la NHL

Cómo es habitual llegado diciembre, el Consejo de gobernadores, el ente que gobierna y dirige los destinos de la NHL, tiene su reunión anual que en este 2022 tiene lugar en Palm Beach, Florida, y en la primera jornada de las dos previstas, los miembros de la liga han querido reconocer la labor como comisionado que Gary Bettman lleva a cabo desde que fuera elegido hace 30 años.

Tres décadas en las que Bettman ha llevado a cabo una serie de tareas que sin duda alguna se pueden adjetivar de hercúleas y que han permitido a la NHL convertirse en una de las ligas deportivas de referencia en Norteamérica y tener un crecimiento económico y geográfico que ha convertido a las franquicias de la NHL en objeto de deseo para muchos inversores interesados en el plano deportivo que antes daban al hockey de lado.

Un proceso de modernización del hockey que no siempre ha tenido el viento a favor, ya que la tradición ha sido, y aún es, uno de los activos que han adornado a este deporte, pero en un mundo que avanza a una velocidad como no se ha conocido hasta ahora, quedarse anclado en la historia, no era una opción para convertir a la NHL en una liga viable.

Expansión territorial y fortaleza financiera

Consciente de que aunque el corazón del hockey norteamericano reside en Canadá, también lo ha sido de que el músculo lo hace en los Estados Unidos, y ha llevado un deporte que estaba circunscrito al nordeste del país de las barras y estrellas a las cuatro esquinas del país, culminado con la llegada a Seattle en 2021.

Un proceso que le ha valido críticas, porque no todas las operaciones en ese sentido han sido exitosas, como el intento fallido de devolver el hockey a un mercado potente como el de Atlanta, o la franquicia de Arizona cuya permanencia en ese estado ha sido una cuestión de principios para Bettman a pesar de las dificultades pasadas y presentes.

Pero esos lunares, no pueden ocultar que nuevos territorios han convertido al hockey en su deporte, Florida fue la temporada pasada epicentro de la liga, ciudades del viejo sur de los Estados Unidos como Raleigh en Carolina del Norte o Nashville en Tennessee vibran con sus equipos, ahora el hockey llega a todos los Estados Unidos de la mano de Bettman.

Pero la expansión de la liga es solo la punta del iceberg, porque una liga solo puede crecer si genera interés, y Bettman ha aprovechado su experiencia previa como ejecutivo de la NBA en temas de comercialización, marketing y derechos televisivos para potenciar a la NHL en todos esos aspectos.

Partidos en el extranjero, tanto de exhibición como de competición, los partidos en estadios de los que la joya de la corona es el Winter Classic que se ha convertido en el broche de las vacaciones navideñas y en un evento icónico.

El Winter Classic ya es parte de la NHL | Foto: NHL.com

Contratos televisivos más acordes con la relevancia que tiene la NHL actualmente y un manejo de los productos comerciales, como los jerseys innovadores, que para algunos puede suponer una dilución de la identidad de los equipos, pero que tras las pérdidas producidas por el impacto de la pandemia de COVID-19, están saneando las arcas de las franquicias.

En definitiva, con sus muchas luces, y por qué no decirlo, algunas sombras, la NHL es en el año 30 de la era Bettman una liga más influyente, económicamente más poderosa y las franquicias son incluso en los mercados más áridos rentables y objeto de deseo en lugares donde no están presentes, eso lo saben los propietarios y han aprovechado la efeméride para reconocer al autor de todo ello.