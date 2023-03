La QMJHL prohíbe las peleas

La Quebec Major Junior Hockey League (QJMHL) ha decidido en su último consejo de gobernadores endurecer las medidas punitivas contra las peleas en sus partidos, con lo que pretenden erradicarlas al máximo del hielo. La QJMHL, junto a la Ontario Hockey League (OHL) y la Western Hockey League (WHL) forma la Canadian Hockey League (CHL), que es la punta de lanza del hockey juvenil canadiense, todavía hoy principal vivero del hockey profesional norteamericano.

La motivación para tomar esta medida de manera pionera en el hockey quebequense no ha nacido de la iniciativa de la propia liga, si no que es la culminación de las presiones ejercidas desde el gobierno provincial que no estaba dispuesto a tolerar un evento deportivo en el que existiera tolerancia, aunque fuera moderada con actitudes violentas y sobre todo peligrosas para unos adolescentes en pleno crecimiento y amenazaban con retirar las ayudas gubernamentales a los equipos que son cruciales para su funcionamiento.

Ahora los jugadores involucrados en una pelea serán expulsados inmediatamente del partido, medida que sustituye a la vigente hasta ahora que supone diez minutos en el banquillo de castigados, la expulsión si se cometen tres en el mismo partido y una suspensión de un encuentro.

Todavía desde la propia liga se habla que se tienen que discutir todavía más detalles sobre la misma, como por ejemplo que sucede con un jugador que se defiende de una agresión evidente, o si se añadirá una suspensión a la expulsión del juego, una medida que no convence a los equipos pero por la que presiona el gobierno regional.

Un posible primer paso para la desaparición de las peleas

Solo el tiempo nos dirá el impacto y el resultado de estas medidas una vez que sean implementadas de manera concreta, hay voces a favor que consideran que la figura del enforcer debe desaparecer del hockey, ya sea amateur o profesional, y que las muertes y lesiones cerebrales son causa suficiente para ello, y obviamente también aparecen las opiniones contrarias que van desde que la QJMHL al ser hoy día la única liga que aplica esta prohibición, sus jugadores serán más “blandos” en los escalones superiores o que la liga juvenil de Quebec se convertirá en el eslabón débil del hockey canadiense.

Pero si la medida funciona, puede que estemos asistiendo al primer paso que destierre a la práctica de soltar los guantes y lanzar los puños, al baúl de los recuerdos en el hockey norteamericano.