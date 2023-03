Los esfuerzos de los Coyotes en la campaña Tempe Wins

Luego de que Xavier Gutiérrez, presentara la propuesta del distrito de arena y entretenimiento, le llegó una lluvia de preguntas llenas de aprensión por parte de algunos de los presentes.

Sin embargo, desde ese momento el proyecto se visto en vuelto en una ola de desinformación que ha ido tomando cada vez más fuerza. Desde la interrogante de por qué se debe confiar en un equipo que en su momento fue expulsado de Glendale por no pagar facturas e impuestos.

Sobre este tema, el gerente de Glendale, Kevin Phelps, dijo a PHNX Sports meses anteriores, que Glendale no quiso que los Coyotes se fueran. La separación se dio por que la franquicia no quiso firmar un acuerdo a largo plazo con la ciudad de quedarse en el Gila River Arena.

“Sin embargo, quería que el jefe de Gabinete de Hockey y Operaciones de Instalaciones, Pat Murphy, supiera en términos claros que, si no se podía llegar a un acuerdo a largo plazo, entonces la ciudad ejercería su derecho bajo el acuerdo de uso actual y no extenderse más allá del 30 de junio de 2022.”

Otro de los cuestionamientos que se dio fue, ¿Por qué la ciudad debía confiar en la promesa del comisionado de la NHL, Gary Bettman, de un posible acuerdo de no reubicar en 30 años con Tempe cuando los Coyotes no cumplieron un acuerdo similar con Glendale?

La respuesta a esto fue que los Coyotes no rompieron un acuerdo con Glendale. Si no, que dos años después de la firma de arrendamiento por 15 años, la ciudad rompió el acuerdo alegando conflictos de intereses no aprobados en el original. Luego de esto, la ciudad y el equipo, funcionaron año tras año.

¿Qué pasa con los sin techo?, un cuestionamiento que no se aclaró su contexto, sin embargo; la propuesta del proyecto señala que se hará una contribución de 2 millones de dólares a “Tempe Coalition for Affordable Housing”

Luego se dio el supuesto engaño por parte de la oposición, que Randy Keating, miembro del consejo de Tempe, dio a conocer en un programa reciente de PHNX Coyotes.

Por otra parte Gutiérrez, admite que ha tenido un combate continuo contra múltiples desinformaciones que se han llegado a conocer.

Xavier Gutiérrez | Foto: NHL.com

“He hablado con un par de otros miembros del personal y todos pensamos que llegaron un poco tarde al juego para publicar la información que necesitan publicar para contrarrestar todo lo que ha estado sucediendo. La campaña del 'no' lleva mucho tiempo. Eso es lo que parece funcionar muy bien aquí en Tempe. Cuanto antes salga y obtenga la información, mejor” Comentó un funcionario de Temple.

Por otra parte, agregó que, para él y otros miembros, la organización de los Coyotes se ha quedado un poco atrás con respecto a la campaña del no que se ha formado. Para él, están atrasados y tenía la fe que, con un referéndum, saldrían hablar de su posición sobre lo positivo que traería para la comunidad.

“Sentimos que a medida que las personas se informan, se vuelven muy solidarias cuando entienden cuál es el proyecto, cuando entienden cuál es el trato, cuando entienden quiénes somos realmente. Se vuelven muy comprensivos a medida que se informan. Ahora tenemos que centrarnos en cómo hacemos que voten, en lugar de decir: 'Oye, eso suena muy bien. Alguien más se encargará de eso y votará. Para nosotros, siempre fue un enfoque mesurado que sabíamos que debía mantenerse durante meses” mencionó por su parte Gutiérrez.

De acuerdo con un analista de campaña hay una parte lógica y sensata en la estrategia para ellos. Según dijo Kathren Coleman, consultora política y de comunicaciones, lo que se está viendo es una elección de votación por correo. Cada votante elegible recibirá una boleta en su casa, lo deberán completar y enviarlo en las próximas 72 horas luego de recibirla. Antes de que esto suceda, generalmente los votantes no prestan mucha atención.

“Lo que parece que la organización está tratando de hacer es atacar mientras el hierro está caliente y no ceder terreno a la campaña del “no”. Si comenzaran a comunicarse en diciembre con los votantes, entonces los votantes tendrían cuatro meses para darle vueltas a esta idea y también habría cuatro meses para que la campaña del “no” entrara y respondiera a todo lo que está haciendo la campaña del “sí”. Lo que parece que la organización está haciendo, y de manera inteligente en algunos aspectos, es que van a esperar y van a inundar a los votantes con información de la campaña del "sí" en el momento en que reciben su boleta para que solo haya una cacofonía de sonido e información sobre votar sí a estas proposiciones que crearán un período de tiempo en el que la campaña del “no” no podrá entrar y diluir el mensaje” añadió Coleman.

Mientras, el Mullett Arena acoge a los Coyotes | Foto: NHL.com

La estrategia de los Coyotes

Por su parte, la campaña a favor del proyecto, se ha vuelto más visible en letreros de las calles de Tempe, en medios de comunicación en correos e incluso de puerta en puerta.

Nick Bastian, agente inmobiliario de Tempe y presidente de la campaña de Tempe Wins, dio a conocer los diferentes eventos que se harán en campaña:

Miércoles: Campaña de puerta en puerta

Viernes: Campaña de comida de Tempe Viernes de campaña

Viernes: Presentación de la comunidad de Mirabella

Sábado: Campaña de puerta en puerta

Domingo: Segunda campaña de domingo en Mill Ave.

Lunes: Demócratas LD 12

15 de marzo: Puerta en puerta escrutinio

16 de marzo: Presentación del juego Coyotes: Noche de unión

16 de marzo: Hayden Ferry HOA Reunión comunitaria

18 de marzo: Escrutinio puerta a puerta

19 de marzo: Reunión de información comunitaria (casa privada)

21 de marzo: Escrutinio puerta a puerta

23 de marzo: Puerta Escrutinio puerta a puerta

25 de marzo: Escrutinio del día de apertura de las Pequeñas Ligas

25 de marzo: Presentación del Tempe Car Show

26 de marzo: Fiesta privada en casa por la noche deportiva

28 de marzo: Escrutinio puerta a puerta

30 de marzo: Campaña puerta a puerta

31 de marzo: Presentación del Festival de las Artes de Tempe

1 de abril: Presentación del Festival de las Artes de Tempe

2 de abril: Presentación del Festival de las Artes de Tempe

"Vamos a asegurarnos de que todos los votantes de Tempe estén al tanto de los hechos de esta campaña. En mi opinión, cualquier persona razonable que analice los hechos de este proyecto votará a favor”, comentó Bastian.

Los votantes de Tempe, decidirán el destino de la Arena y de entretenimiento por medio de votación. Un mes antes de la fecha límite, se enviarán las boletas, el 16 de mayo será el último día de votación fijado.

Para que el proyecto se dé, se debe aprobar con votos mayoritarios en cada una de las propuestas 301, 302 y 303.

Si desea más información del proyecto, puede visitar la página:

https://www.tempe.gov/government/economic-development/priest-rio -salado-rfp