El plan de Arizona para su nuevo estadio, sometido a referéndum en Tempe

Sigue el proceso burocrático en la aventura que se ha convertido el construir un hogar para los Arizona Coyotes en la ciudad de Tempe, una ciudad dormitorio de Phoenix. El primer obstáculo se superó el pasado junio, cuando tra una negociación directa entre la franquicia presidida por Xavier Gutierrez y el ayuntamiento de la ciudad, que hizo que el concejo municipal diera una concesión a la franquicia de los terrenos afectados para presentar un plan de mejora de los mismos, y con ello vía libre a la continuidad del proyecto, aunque no a su aprobación, a la espera de que las primeras intenciones derivaran en un proyecto concreto que de nuevo sería sometido a discusión.

Un proyecto que no solo incluye al estadio que será el hielo local para los Yotes, en las aproximadamente 19 hectáreas incluidas en el plan, actualmente un vertedero, se construirán locales comerciales, hoteles y viviendas.

Xavier Gutiérrez, Presidente y CEO de Arizona Coyotes | Foto: NHL.com

Aunque estas intenciones concretas, ya se someterán a la aprobación del pleno municipal a finales de este mes de noviembre, Gutiérrez ha apretado en las negociaciones para que la aprobación definitiva del plan se someta a referéndum y que los residentes de la ciudad tengan la última palabra, sin duda esperando que sabrá vender de manera más fácil las bondades del proyecto a los ciudadanos que a los políticos.

Mayo de 2023, fecha clave

Una consulta que tendrá lugar en mayo de 2023, y que marcará el futuro a medio plazo de los Arizona Coyotes, perseguidos por los rumores de recolocación desde hace años, y a los que solo el empeño de la liga, personificado por su comisionado Gary Bettman, ha conseguido sofocar. De momento, el arrendamiento de la pista de la Arizona State University solo es un parche que salva la situación, pero jugar en una pista universitaria con 5.000 asientos y carente de los servicios que tienen no solo los últimos construidos, si no cualquier estadio que sirve de casa en la NHL es una situación que no se puede prolongar más allá de los tres años, con opción a un cuarto firmados con la institución universitaria.

La voz del pueblo de Tempe, tiene tras esta temporada regular 2022-23, la respuesta dictará el futuro de una franquicia NHL.