Aaron Ekblad y Ethan Bear se perderán el inicio de temporada

Finalizada la temporada como subcampeones de la Stanley Cup, los Florida Panthers han hecho público que su defensa, Aaron Ekblad, no estará en el inicio de la concentración que pondrá al equipo en forma para el inicio de temporada.

Ekblad que sufrió la rotura de un pie en en el segundo partido de la eliminatoria que enfrentó a su equipo con los Boston Bruins, pasará por el quirófano, pero no por esta lesión, si no por una posterior en el hombro que sufrió en la final de conferencia frente a Carolina Hurricanes. La dislocación del hombro es una lesión persistente para este jugador, por lo que ha decidido sacrificar el inicio de temporada, pero tratar de asegurarse la continuidad en buen estado una vez que la inicie.

Aparte de anunciar esta baja para el training camp, Paul Maurice, entrenador jefe de los de Sunrise, dijo que otro jugador podría verse envuelto en la misma circunstancia aunque no fue más allá, dejando en el aire el nombre del jugador al que hacía referencia.

Este viaje de los Florida Panthers por los playoff, a los que llegaron raspados y por eso se les consideraba una de las cenicientas de la postemporada, no ha sido precisamente un cuento de hadas, ya que varios jugadores importantes de la franquicia han venido jugando mermados físicamente. Brandon Montour y Sam Reinhart (con lesión no revelada) y Radko Gudas con distensión del ligamento del tobillo no han dado un paso atrás, Matthew Tkachuk, con el esternón roto tuvo que tomar el camino del vestuario en el cuarto partido y no pudo salir al hielo en el quinto.

Bear, seis meses de baja para Vancouver Canucks

Ethan Bear | Foto: tsn.ca

Han pasado dos semanas desde que finalizó el Mundial IIHF, pero es a mediados de junio cuando los Vancouver Canucks han hecho saber que Ethan Bear, lesionado en la máxima división de la cita mundialista, será operado del hombro y que eso le supondrá una baja aproximada de seis meses.

Nunca es un buen momento para ser baja, pero hacerlo cuando se está a las puertas de convertirse en agente libre (restringido con derechos de arbitraje), no parece la mejor posición para negociar un contrato.

Aunque no todos los ases están en la manga del gerente general Patrik Alvin, Bear ha sido, y debe ser uno de los líderes de la defensa de su equipo, y aunque se estima que se perderá los primeros 30 partidos de la temporada, se convierte en imprescindible para un equipo que la pasada temporada ha pasado muchísimos apuros para mantener el disco alejado de su portería.