Resumen del Chup Chup 8: Los Buyers volvieron a ser protagonistas

Un chup chup donde los Buyers fueron los máximos protagonistas y hubo muchas polémicas con Espe, Gemita, Rivers y Adri tuvieron un enfrentamiento, en definitiva un chup chup que merece la pena ver.

Cartas compradas para la jornada 8

En el Saiyans - Troncos, Saiyans ha comprado jugador 13, Victor Oribe, Los Troncos compran jugador 13, Dani Ruiz y además la sanción de dos minutos. En el Rayo de Barcelona - 1K Dani Liñares volverá a ser el jugador 13 del Rayo de Barcelona y sanción. Iker Casillas compra jugador 13, Cebriá Queralt y penalti shootout. Porcinos - KuniSports donde Ibai lleva de jugador 13 al mítico Diego Capel y sanción de dos minutos. KuniSports también compra 13 con Walter Montillo.

En el Aniquiladores-Jijantes, Juan Guarnizo no compra nada y decide ahorrar, Tom Diawara será de nuevo el jugador 13 de Jijantes. Ultimate Móstoles - Xbuyer Team, DjMario solo compra la sanción de dos minutos, Los Buyers también compran la sanción y además a Alexis García como jugador 13. El último partido, El Barrio - Pio. Adri no compra, a diferencia de Rivers que compra jugador 13, Christian Alfonso y compra un penalti también. Mencionaron que la jornada de la Queens se aplaza al lunes debido al partido de España vs LATAM que será el sábado.

Cambio en el sistema del MVP

A partir de ahora se hará igual que el pasado lunes, con votaciones en Twitter, el ganador fue Noel. Se anunció que algunos presidentes llegarán en tanque al Civitas Metropolitano en la fase final de la Kings y la Queens League, faltan todavía nueve cosas por anunciar.

Los Buyers protagonistas

Primero, Eric se quejó de que en su penalti se adelantó el portero, y que pidiendo el VAR no reclamaron lo que debía, Djmario reclamó que la sanción de dos minutos duró más porque el crono estuvo parado. A partir de ahora se añade un árbitro más siendo cinco. Los Buyers siguieron pidiendo un penalti que no fue y supuso el inicio de la remontada, aunque si es penalti debió ser expulsado el jugador de Xbuyer Team. La última en el gol doble, donde salió primero el jugador, pero hubo un cambio de posesión y el gol de Xbuyer debió subir al marcador y debido a esa última jugada cambiaran el tiempo entre el cero y el Gol del saque inicial.