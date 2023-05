XBuyer Team remonta el encuentro a falta de dos minutos

El menú de domingo de jornada 4 comienza con la victoria de Xbuyer Team ante Pio FC, en un partido muy igualado pero con un final muy loco. Finalmente, el marcador marcó el 5-2 definitivo que permite al equipo de los Buyer seguir líderes una semana más.

Primera parte para el cuadro de Pio

El encuentro comenzó muy igualado. Ambos equipos buscaban hacerse con la posesión del balón. Apenas había pasado el primer minuto y el cuadro de Pio tenía una oportunidad idéntica a la de la jornada pasada en la última jugada. Lopo cobraría una falta similar a la que anotó el anterior fin de semana que se iría por encima de la portería.

Xbuyer Team también gozaba de ocasiones. La más clara hasta el momento fue un dos para uno por parte de Beguer que le da el pase a Velillas y Jorge Ibáñez, portero de Pio, comenzaba con el recital de paradas con el que nos deleitó durante todo el encuentro. A continuación, la réplica para Pio, el partido se estaba convirtiendo en un correcalles.

Ambos equipos tienen jugadores con dinamita arriba y eso se nota. El var nos privó de uno de los goles de la jornada. Corvo, quien sino, remató un balón que había sido anteriormente rechazado por Arus, de tijereta, acrobático en el aire. Posteriormente fue anulado por fuera de juego.

A los dos minutos, y este si que si, Corvo anotaba un penalti shoutout que había comprado el equipo de Pio. Definición espectacular abajo, donde Arus no puede hacer nada, 1-0 para Pio. El equipo presidido por Rivers estaba muy bien plantado y sobre todo, mostraba una imagen de comodidad, tanto con balón como en defensa.

En el minuto 14, falta al borde del área escorada hacia la zona derecha. La pega Hulk Artigas al palo largo, seco, por el palo del portero anotando el 2-0 en el electrónico para Pio. A raíz del segundo gol, Pio muy superior a Xbuyer Team. La tuvo Corvo en el último minuto de la primera parte, pero Velillas la sacó en la línea. Al descanso, Pio se iba 2-0 por delante.

Segunda parte loca y remontada histórica

En la segunda parte, Xbuyer Team salió mucho más activo, circulando el balón con rapidez y metiéndole mucho más ritmo al juego. El dominio del cuadro de los Buyer era notable, pero Pio estaba bien defensivamente. Tan solo varios tiros desde fuera del área bombardearon la portería de Jorge, que siguió con su catálogo de paradas.

En el minuto 25, Pio utilizó el arma secreta, XBuyer Team se quedaba con un jugador menos, en este caso iba a ser Carbó. Pio presiona alto, pero tras una falta a Beguer al borde del área, se pasa casi todo el tiempo de la carta. Las ocasiones seguían llegando por parte de los dos equipos. Al filo del minuto 30, Corvo la revienta al travesaño desde la banda izquierda.

Un minuto después, XBuyer Team usa la carta secreta. En este caso penalti shoutout que, Carbó, no fallaría. 2-1 recorta distancias el cuadro amarillo. Recordemos que Carbó no ha fallado ningún penalti shootout, seis anotados de los seis que ha tirado. A falta de 10 minutos, el cuadro de los Buyer se viene arriba y no para de intentarlo. Jorge Ibáñez tuvo que seguir a lo suyo para impedir que el resultado se diese la vuelta.

Minuto 37, empieza la locura

La jugada comienza con una amarilla a Lopo, tras tapar un tiro que el balón le pegase en la mano en el borde del área. El equipo de Pio e quedaba durante dos minutos sin uno de sus jugadores más importantes en faceta defensiva. Gimeno le pega abajo seco y vaya paradón de Jorge otra vez.

Ojo porque llega el minuto 38 y el gol vale doble. Ahí es donde iban a estar los Buyer y compañía. Gol doble de Carbó al segundo palo aprovechando un centro raso de Beguer que ganó línea de fondo con mucha facilidad. 3-2 para los Buyer que, no se quedarían satisfechos. Dos jugadas más tarde, y con Lopo aún fuera del campo, Velillas anotaba su primer tanto en la Kings League para certificar la victoria de su equipo 5-2.

El XBuyer Team dormirá líder una semana más