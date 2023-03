Trago amargo en Madrid

No fue un amistoso cualquiera. Y no es por el fútbol, sino en lo extradeportivo. Madrid, que acogió durante dos días a las selecciones de Marruecos y Perú, se convirtió en un escenario de dos escenas surrealistas. Un violento altercado entre la policía madrileña y los jugadores de Perú se produjo frente al hotel de concentración, donde se instaló la delegación sudamericana. Dos futbolistas de la selección peruana- Pedro Gallese y Alex Valera -terminaron en comisaría, aunque finalmente pudieron estar presentes en el amistoso. Por su parte, los futbolistas de Marruecos sufrieron racismo por parte de un empleado del Hotel Eurostars de Madrid. Un joven trabajador del hotel insultó gravemente a los internacionales marroquíes y sus creencias religiosas: “Sois unos tocapelotas. Nosotros tan pringados sirviendo a los putos moros. Me cago en el Ramadán y sus muertos”. El empleado fue detenido por las autoridades por delito de odio.

En lo futbolístico, tampoco pareció un amistoso del montón. Ambas aficiones gritaron y cantaron para alentar a los suyos. Los jugadores salieron al verde del Civitas Metropolitano con ganas de enseñar los dientes desde el primer minuto. Eso sí, los dientes del león del Atlas son más afilados, y precisamente fue la selección marroquí quien dominó en muchos tramos del partido. Marruecos es el equipo de moda en este momento. Después de su maravillosa Copa del Mundo 2022, el combinado marroquí venció a Brasil en su primer amistoso post Mundial. Una buena actuación que los pupilos de Walid Regragui quisieron repetir frente a Perú.

Esta vez sin Azzeddine Ounahi ni Achraf Hakimi en el once por lesión, Zakaria Aboukhal, Youssef En-Nesyri y Abde Ezzalzouli compusieron el ataque, con Amrabat, El Khannouss y Ziyech en el centro del campo. En la línea defensiva, Attiat-Allah -fue la novedad- acompañó a Nayef Aguerd, Mazraoui y Roman Saiss. En el otro lado, Perú llegó de un derrota frente a Alemania y apostó por un once de garantías, con los intocables Gallese, Zambrano, Advíncula, Yotún, Carrillo, Tapia y Gianluca Lapadula.

Fue Marruecos el que rápidamente tomó la iniciativa, con un Hakim Ziyech bien posicionado en el corazón del juego. Muy voluntario y a la vista en la construcción de acciones ofensivas, fue un veneno para los peruanos. Sin embargo, fue En-Nesyri quien firmó la primera oportunidad real del juego, con una buena intervención del guardameta Pedro Gallese. Los marroquíes estaban muy por encima en el juego y dispusieron de las mejores ocasiones del encuentro. Perú se mantuvo y aguantó durante toda la primera mitad a un muy león hambriento.

Marruecos salió apoderándose del terreno peruano, y las tropas de Walid Regragui siguieron haciendo mucho daño. Zakaria Aboukhlal fue particularmente peligroso en los últimos metros. La selección sudamericana subió algo su nivel de juego, volvió a poner una marcha más en la intensidad y provocó cierta preocupación a los marroquíes. El tiempo desfilaba, y los diferentes cambios realizados por el seleccionador marroquí no dieron sus frutos. Sin embargo, Hakim Ziyech estaba muy cerca de finalmente hacer temblar las redes, con un golpe lejano que rozaba la escuadra de Gallese. Fue la ocasión más destacada de la segunda mitad, al igual que las expulsiones de Zambrano y Boufal. Martínez Munuera no le tembló el pulso pese a tratarse de un amistoso: sacó dos cartulinas a los dos futbolistas, quienes en una acción cada uno pegó al otro. Zambrano con una patada y Sofyan Boufal -desde el suelo- con el mismo gesto.

La próxima cita para los leones es en el mes de junio: disputarán los playoffs de la Copa África de Naciones (CAN), prevista en Costa de Marfil a principios de 2024, torneo para el que Marruecos ya tiene su clasificación en el bolsillo. Por su parte, los de Juan Reynoso tienen la mirada puesta en los clasificatorios para la Copa América.