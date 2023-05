Florida deja fuera a Boston, mejor equipo de la temporada regular y gran favorito para la Stanley Cup

Que el Presidents´Trophy no te asegura la Stanley Cup es algo que todos los conocedores de la NHL saben, de hecho desde 2013 ningún equipo lo ha conseguido, pero nadie esperaba que estos Boston Bruins, dominadores absolutos de la temporada y que han llegado a tener un 3-1 en la serie acabaran de esta manera. Empezando por los mismos Bruins que tras el gol de Carter Verhaeghe, una vez más él con un gol decisivo, en el tiempo extra mostraban una cara más cercana a la incredulidad que a la decepción, que poco después si se hizo presente al ser conscientes de lo sucedido.

Incredulidad no, alegría en el sector de los Panthers que han sabido vivir en el filo de la navaja y sacar lo mejor de ellos mismos para remontar este partido y la eliminatoria.

Jim Montgomery buscaba un cambio de rumbo poniendo al otro componente del duo que junto a Ullmark han formado el tandem de porteros menos goleado de la temporada regular, Jeremy Swayman iniciaba por primera vez esta postemporada como titular tras caer el rendimiento de su compañero sueco.

Empezaron los Panthers aguantando bien el primer empujón local e incluso hostigaban con asiduidad la portería de Swayman obteniendo el botín de un gol cuando la superioridad numérica expiraba, los gatos avisaban con un 0-1 firmado por Brandon Montour, con el que finalizó el primer tercio de juego.

El aviso se convirtió en algo más cuando el forecheck visitante dejó sin salida a los Bruins hacia la zona neutral, y ese disco acabó llegando a Sam Reinhart que de un preciso y contundente tiro de muñeca dobló la ventaja con poco más de un minuto jugado en el periodo.

Ese fue el momento en que los Bruins dijeron hasta ahora y empezaron a cambiar la tendencia del partido de modo progresivo. Ese paso adelante conseguirían rentabilizarlo con goles en power play de David Krejci que se estrenaba en estos playoff en el segundo periodo y Todd Bertuzzi más que estrenado con su quinto gol en el primer minuto del tercero. Pero el empate no bastaba y David Pastrnak recogía un rebote largo de Bobrovsky ante el tiro anterior durísimo de Brandon Carlo sobre las guardas del portero ruso y establecía un 3-2 a falta de poco menos de 16 minutos del final que devolvía la alegría a la afición local.

Una afición y unos Bruins que instalados en su ventaja veían transcurrir los minutos y los intentos infructuosos de los de Sunrise por batir de nuevo a Swayman. Pero a falta de 59 segundos, cuando Boston ya nadaba los últimos metros para alcanzar la orilla de la siguiente eliminatoria, Brandon Montour con Florida volcada con seis patinadores en el hielo y Bobrovsky en el banquillo establecía el empate que llevaría el partido a la prórroga.

Tiempo extra de un Game 7, si hay un momento en el que se escriben historias épicas es uno como este, momentos en el que una acción no solo resuelve el duelo de una noche, si no una de dos semanas de duración y ese momento lo firmó, oh sorpresa, Carter Verhaeghe con su tercer gol decisivo en una serie, propulsando a su equipo ante un duelo frente a Toronto Maple Leafs por el que pocos apostaban al inicio de la postemporada.