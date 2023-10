Volkanovski: "Si los roles hubieran estado cambiados, esta pelea no sucede"

La semana de los eventos numerados en UFC trae siempre las declaraciones más inmediatas de los principales protagonistas de la batalla del sábado por la noche. Esta mañana, el turno le llegaba a un Alexander Volkanovski que toma la pelea con 12 días de antelación, en una rueda de prensa en la que ha dejado pullas a su rival, ha clarificado su futuro y ha hablado de su mindset de cara a la pelea, sus mayores inspiraciones y su legado.

Volkanovski enciende la llama con el 'pique' con Islam Makhachev

Volkanovski y Makhachev en su primera pelea | Getty Images

La rueda de prensa comenzó con un Volkanovski serio, sin rastro de su habitual rostro escuálido en las semanas de pelea, condicionado por el corte de peso para la división de las 155 libras, más cómoda para él. "Islam tiene mucha presión, pero tengo ahora esta revancha que quería muchísimo, y tengo mucho que perder para mi legado. Y también quiero decir, si los roles llegan a estar invertidos, esta pelea no sucede. Él no se subiría con 12 días de aviso, tiene que recordarlo", manifestó el campeón de peso pluma, con gesto serio.

"En la primera pelea nos mostramos mucho respeto, pero creo que no debo mostrarle tanto respeto en esta. Por eso va a ser una gran disputa, y me preparo para lo peor, pero cuando te preparas con doce días de antelación, no hay muchas alternativas. Me enfocaré en lo que yo quiero hacer, y el factor de los doce días me hará más peligroso y hará que no pueda mostrarle ese respeto de la primera vez", comentó el campeón al ser cuestionado por su gameplan de cara a la contienda.

"Puedo mantener dos divisiones a la vez sin ningún problema"

Ilia Topuria en el pesaje de una de sus peleas | Getty Images

La noticia más fría para los españoles llegó justo el día siguiente del anuncio de Ilia Topuria en El Hormiguero, donde confesó que las negociaciones por una pelea ante Volkanovski por el título estaban avanzadas y que sucedería en enero de 2024 en Canadá. El campeón australiano aceptó pelear con Islam y las dudas entorno a la pelea inundaron las redes. "He estado durante las seis últimas peleas de peso pluma sin fallar en el peso y en buen estado, así que sobre si puedo o no mantener dos divisiones ocupadas, espérenme en enero", zanjó el monarca de peso pluma, confirmando su presencia ante Topuria en enero, pese a los planes de UFC.

"Creo que la UFC debe estar tranquila sobre si puedo llevar o no dos divisiones. Yo sé que podría, y quiero estar en enero. Quiero ser doble campeón y mantenerlas a las dos. Veremos qué pasa, pero quiero tener a las dos divisiones ocupadas", declaró el australiano sobre el posible reemplazo de su main event en enero por un Holloway - Topuria por el interino.

Islam Makhachev, un 'todo o nada'

Makhachev tras vencer a Bobby Green | UFC

El día que Volkanovski aceptó la pelea, la leyenda de UFC y analista Michael Bisping declaró que la condición de entrar en corto aviso "sería un arma de doble filo que no le dejaría pensar de más en la estrategia o en Makhachev". Volkanovski ha querido reconocer que el inglés "va en el camino correcto" con esas declaraciones: "Estoy de acuerdo con Bisping, pero por otro lado puedo tomar ventaja de mi mindset, de no tener la presión de un full camp y ser peligroso, sé que me tengo que centrar en él, y evitar los contras de esta oportunidad", argumentó.

"Soy un profesional, y estoy cómodo y confiado de quien soy, de mis preparaciones y de todo lo que me rodea. Tengo esta motivación también por 'Izzy' (Israel Adesanya), por lo activo que fue durante los años, ha sido mi inspiración en este proceso y ahora intento estar activo y hacer cosas que no todo el mundo haría y añadir más logros a mi legado, preparado para literalmente todo, sin que se me vaya la sonrisa de la cara", narró el campeón, con un bonito gesto hacia su compañero de entrenamiento, que recientemente perdió el título tras 11 peleas de campeonato consecutivas.