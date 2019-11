Leon Haslam: "Tengo tres o cuatro opciones de cara a 2015"

No está siendo el mejor año de la carrera deportiva de Leon Haslam. El piloto británico, de 31 años de edad, lleva dos años sumido en un bache de resultados, lesiones y malas sensaciones en general. El que fuera subcampeón del mundo de Superbikes hace cuatro temporadas lleva más de dos años sin subir al podio y, desde que fichó por Honda en 2013, se ha visto apabullado por el gran rendimiento de Jonathan Rea.

La pasada semana, Haslam concedió una entrevista a la web oficial del campeonato, en la que aseguraba que está "manejando tres o cuatro ofertas para la temporada 2015 y pronto sabré dónde estaré el próximo año". Además, quiso admitir que "quiero seguir en Superbikes. He tenido dos años muy malos, en 2013 por la lesión en la pierna y este año por falta de sensaciones encima de la moto".

"El principal problema de esta temporada está siendo la electrónica", aseguró Haslam, que también añadió que "aunque sea mejor que la del año pasado, todo se reduce a acertar en el tema de los reglajes. Hemos tenido muy mala suerte, pues se han roto muchos sensores y hemos perdido horas de pruebas". Si bien este problema "no afecta directamente al rendimiento en carrera, pero sí hace que vayamos a remolque durante el fin de semana y no podamos ser competitivos en tandas largas".

El británico, no obstante, experimentó una leve mejoría en Jerez: "En un fin de semana sin problemas como el de Jerez, se demostró que podíamos ser competitivos. En un trazado en el que Rea y yo habíamos tenido problemas, las cosa no fueron tan mal. Quizás se trate de uno de esos circuitos que no van bien a Honda, pero se puede decir que no fue un desastre", dijo Haslam.

Haslam, que ya compitió con Honda en 2009 y con grandes resultados, comentó que "la situación es muy distinta a la de entonces. Este campeonato ha cambiado mucho con respecto a la electrónica y a cómo ésta obliga a los equipos a hacerla funcionar a la perfección. Llevo dos años con esta moto y no he conseguido hacerla funcionar de la forma ni con los reglajes que yo quiero".

No obstante, el británico asegura que "disfruto pilotando esta moto. La Honda es una moto divertida, pero en los dos años que yo llevo en Ten Kate, no he podido adaptarla a mi estilo de pilotaje. La moto es buena y competitiva, me gusta pilotarla, pero el problema es que es muy, muy sensible".

Volviendo a la temporada actual, de la que tan sólo quedan dos carreras, Haslam tiene muchas ganas de competir en Magny-Cours: "Es una de esas carreras que sabes que el tiempo puede ser el factor clave. Si se desarrolla en mojado, puedo incluso ganar. De hecho, Rea ha ganado dos carreras en agua este año, con lo que es posible reducir la distancia que nos sacan otros equipos con estas condiciones climáticas", concluyó Haslam.