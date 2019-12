Toni Elías: "Tenemos muchas ganas de luchar contra los americanos"

Este jueves se ha dado el pistoletazo de salida a los eventos oficiales de la segunda edición del Superprestigio Dirt Track de Barcelona. Hoy se ha presentado al público la competición con varios pilotos incluídos, entre ellos Toni Elías que ha hablado ante los medios.

En referencia a su participación en la segunda edición del Superprestigio Dirt Track, Toni Elías comentó lo siguiente: “El año pasado por cuestión de tiempo no pude disputar la carrera porque quince días después comenzaba el Mundial de Superbikes pero me gustó muchísimo y este año la carrera se ha adelantado hasta ahora, hasta diciembre, y por tanto tenemos esta posibilidad. La verdad es que no se me da muy bien, intentaremos ir a disfrutar. Habrá un gran nivel de pilotos, muchos campeones del mundo de diferentes especialidades y bueno, veremos a ver qué podemos hacer”.

Este evento da la posibilidad de que pilotos de asfalto como de arena puedan verse las caras en una misma carrera: “El año pasado fue una pequeña introducción pero este año por lo que se y he visto, todo el mundo está llegando con kits de motores, kits de chasis… Todos están preparando sus motos a tope. Esta semana, cada día, fin de semana incluido, he visto pilotos entrenando y bueno, estamos viendo que si el año pasado le plantaron cara a Brad Baker este año ha venido una semana antes y ha estado cada día entrenando. Por lo tanto, todos llegan bien preparados, hay franceses, italianos, suecos y será muy difícil”.

Respecto a una posible final: “Por lo que he visto el Dirt Track es una incógnita, salimos ocho pilotos, se tiene que salir bien, en los primeros metros puede pasar de todo y la carrera está ahí. Si sales bien y estás delante puedes luchar por ganar, sino puedes ir avanzando poco a poco pero si encuentras una moto que va cerrando huecos a lo mejor das ocho vueltas detrás de ella y no la pasas. Es un poco de suerte y la picardía de salir bien”.

También explicó una como fue el entrenamiento de este miércoles en el que coincidió con Tito Rabat: “Entrenando ya hay codazos, golpes entre ruedas y cadenados. Ayer coincidimos con Tito y unas cuantas repasadas nos metimos uno al otro”.

Pese a ser uno de los campeones del mundo que está en la lista de pilotos no se ve con posibilidades de ganar: “De momento no soy favorito porque no es lo mío, pero sí que lo hemos preparado con fuerzas, con ganas y con ilusión. Hemos trabajado conjuntamente con mi padre, que hacía tiempo que no lo hacíamos. Lo hemos hecho con ETG, que es una escuela de mecánicos de Girona, no se, el nivel será altísimo. Hay muchos campeones del mundo de diferentes especialidades y la verdad es que me he divertido, me gusta, pero es un poco de suerte, un poco incógnita y esperamos que hayamos acertado en la puesta a punto”.

Este sábado habrá mucho que ver en el Palau Sant Jordi: “Espectáculo habrá seguro porque vamos todo el rato de lado derrapando, las salidas son espectaculares, vienen pilotos buenísimos que saben de qué va y la verdad es que hay muchísimos adelantamientos. Parece mentira en un círculo ovalado no se pueda hacer nada pero es mucha técnica pero un piloto que sepa, realmente, cada vuelta va adelantando a gente”.

Habrá rivalidad entre los pilotos de casa y los estadounidenses a los que se les puede considerar como los “maestros” en esta especialidad: “Hace tiempo que no corro con Marc y me apetece, al igual que con Troy Bayliss pero sobre todo con quién me gusta encontrarme, igual que otros compañeros catalanes, sería con los americanos. El Dirt Track viene de América, siempre es los americanos que buenos que son y que bien que derrapan, que parecen dioses. Tenemos muchas ganas de luchar contra ellos y a ver qué podemos hacer. Entrenando están un paso por delante nuestro, esperemos acercarnos un poco más en estos últimos días de entrenamientos”.