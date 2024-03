El 15 de octubre del 2006, en Estoril, se corrió la penúltima carrera de la temporada del Mundial de Motociclismo, cita que fue fundamental para la definición del campeonato. Nicky Hayden (Honda), con 236 puntos y Valentino Rossi (Yamaha), con 224 unidades, eran los contendientes por el título.

Previo a la carrera en suelo portugués, el piloto de Honda sumaba dos victorias y siete podios, mientras que el de Yamaha contaba con cinco triunfos y cuatro podios.

Durante la jornada del sábado, Valentino Rossi marcó un tiempo de 1:36.200 con el que se adjudicó la primera posición en la grilla de salida. Su compañero de equipo Colin Edwards y Nicky Hayden lo acompañaron en la primera línea.

El domingo, más de 41.000 espectadores presenciaron uno de los desenlaces de carrera más emocionantes y apretados en la historia de MotoGP en la que el video-finish fue protagonista.

Una vez se apagó el semáforo, ‘Valeyellow’, montado en su Camel Yamaha de color amarillo, conservó la primera posición. Le seguían de cerca Dani Pedrosa, el piloto de Honda, y su compañero Edwards, quien a su vez era perseguido por la otra Honda oficial, pilotada por Hayden.

En el tercer giro, Edwards logró ganarle la posición a Pedrosa, hecho que una vuelta después desencadenó una disputa entre los dos compañeros del equipo del ala dorada. Hayden, pensando en el campeonato, decidió adelantar a su compañero, acción agresiva en la que ambas motos se rozaron, aunque mantuvieron el equilibrio.

En la misma vuelta, Dani Pedrosa, en plena curva, perdió el equilibrio de su moto y se llevó puesto a Hayden, el equipo nipón quedó desconcertado al ver sus dos motos sobre la grava, maltrechas y fuera de competencia.

El piloto estadounidense no pudo ocultar su malestar, él y todo el equipo sabían que el anhelado campeonato estaba en riesgo, ahora el tablero estaba a favor del líder de la carrera, Valentino Rossi.

El mayor beneficiado del choque entre Pedrosa y Hayden fue el piloto español del Fortuna Honda, Toni Elías, quien partió desde la undécima posición, pero al cabo de dos vueltas ya había escalado seis lugares, así que el retiro de las Honda oficiales lo dejaron tercero, en posición de podio.

A su vez, Kenny Roberts Jr., piloto del Roberts Team, estaba desempeñando una gran actuación en pista. Partió en el 13° lugar y al cabo de nueve vueltas, y gracias a la ausencia de las Honda, estaba en cuarta posición.

En la vuelta trece, Valentino Rossi estaba a casi un segundo y medio de Edwards, Elías y Roberts. La distancia entre estos tres pilotos era mínima y el objetivo era asegurarse un lugar en el podio. Colin Edwards y Toni Elías protagonizaron, en varias zonas, un duelo en el que el español terminó vencedor.

Ya en el segundo lugar, el piloto español solo necesitaba superar al entonces quíntuple campeón consecutivo de la máxima categoría, para obtener su primera victoria en MotoGP.

A once vueltas del final, la diferencia entre Rossi y Elías se redujo a 0,744 segundos, así que la hazaña no parecía imposible. Mientras tanto, Roberts hostigaba a Edwards por el tercer lugar del podio.

A falta de siete vueltas y justo al final de la primera curva del trazado, el #24 superó al mítico #46, la reacción del piloto italiano fue girar su cabeza para darse cuenta que de cerca lo perseguían Edwards y Roberts. Así que Rossi apretó y un giro después recuperó su primer lugar.

En la vuelta 23, Roberts aprovechó la velocidad de su moto sobre la larga recta del circuito y superó al segundo piloto de Yamaha. El #10 estaba en posición de podio y su corta distancia con Elías le permitió quitarle el segundo lugar.

Para la vuelta 24 nada estaba definido, Roberts estaba detrás de Rossi a 0,455 segundos, seguido de Toni a 0,732 y Edwards a 0,940. Dos giros después, Roberts dio la sorpresa al superar a Valentino.

Roberts y Rossi quedaron en paralelo al inicio de la última vuelta, momento en el que Toni Elías aprovechó para lanzarse desde atrás, atacar por fuera y ganarles el interior, una trazada ideal con la que les ganó la posición y se quedó con el primer lugar.

Pero Rossi no iba a renunciar a esa victoria a puertas de su posible sexto título consecutivo, así que entre curva y curva, ‘Il Dottore’ logró superar al piloto manresano. Solo faltaba cruzar la larga recta previo a la línea de meta, pero justo allí Toni Elías logró, a todo gas, ponerse rueda a rueda con Rossi y juntos cruzaron la línea de meta.

Solo 0,002 milésimas de segundo separaron al español de Valentino Rossi, mientras las gradas aplaudían, exaltadas por el carrerón que acaba de terminar, la transmisión de televisión solo repetía, desde varios ángulos, la mínima diferencia que separó a ambas motos de la victoria.

Hayden & Pedrosa crash - MotoGP 2006 di sirkuit Estoril, Portugal.#HaydenInMemoriam pic.twitter.com/Gn8NwGRJqk

​​​​​"Toni Elías obtuvo su primer y único triunfo en MotoGP y aunque Valentino Rossi terminó la carrera como líder del mundial, en la última cita en Valencia terminó en la 13° posición, mientras que Hayden subió al tercer lugar del podio y sumó 252 puntos, cinco menos que el italiano. Al final, solo 0,002 milésimas y cinco unidades separaron a Rossi de su sexta corona.

Is @ValeYellow46 still mad at @ToniElias24 for beating him by 0.002s in Estoril, Portugal, in 2006? 🏁 👀#MonsterYamaha | #MotoGP | #StaySafe | #DoYourPart pic.twitter.com/PVnWX5mIox