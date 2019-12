Entrevista. Javier Villa: "Todo en el automovilismo tiene subida y bajada"

El piloto asturiano sigue cosechando triunfos y ampliando su palmarés a nivel deportivo. Ha conseguido ganar este año por segunda vez el campeonato de España de Montaña y además, en un año muy positivo para él, se ha estrenado en el mundo de la resistencia con la Maxi Endurance en Portimao. Javier Villa no pierde el ojo a los monoplazas ya que es su verdadera ambición, pero no cierra puertas a otras posibles categorías de cara al futuro más próximo.

Pregunta: ¿Por qué no vimos a Javi Villa pilotando un Fórmula 1 en una temporada completa?

Respuesta: Fueron momentos cuando estábamos en la GP2, hice un test de F1 con BMW incluso se fijó un contrato con ellos. La temporada siguiente yo repetía en la GP2, ellos decidieron abandonar y me comunicaron que el equipo no continuaba, a partir de ahí otras escuderías también tienen problemas y se pone la cosa difícil tanto a nivel económico como a nivel de patrocionio/intereses para poder tener una oportunidad.

P: ¿Hubiera sido un sueño pilotar un F1 conjuntamente con Fernando Alonso?

R: En un determinado momento, cuando me llamaron para hacer el test y a continuación firmé el contrato, pues sí creía que iba podía estar ahí. Luego hasta donde puede evolucionar un piloto eso hay que demostrarlo en la pista, sí que era el momento para tener la oportunidad para poderlo demostrar.

P: ¿Qué valoración saca de su participación en la WTCC?

R: Fue un campeonato que me gustó, estuvimos muy juntos puesto que comenzamos en Curitiba en Brasil, incluso sin haber visto el coche todavía. Directamente nos centramos en los entrenamientos libres, no pudimos hacer ningún test y casi todos hicieron carreras muy buenas. En la tercera o cuarta carrera en Hungría hice un podio y en Valencia llegamos a liderar. Cuando llegamos a circuitos que ya conocía comenzamos a rodar rápido para el poco trabajo que llevábamos, luego comenzamos a pelear para estar más años porque habían marcas españolas como SEAT que decían que iban a entrar pero al final no consiguieron entrar. Pero en la situación hacía falta aportar presupuesto, que es lo que duele más al automovilismo y a los pilotos por desgracia no les da una continuidad.

P: ¿Ve a nivel personal muy diferente una carrera en un circuito cerrado a subidas por tramos?

R: Sí, no tiene nada que ver quizás tiene una similitud para el piloto: entrenas, conoces muy bien la carretera y vas como en un circuito. Yo prefiero los circuitos que es lo que me gusta cojuntamente con los monoplazas además que encuentras más seguridad, un trabajo más constante y más fino. En la montaña la seguridad lo que se refiere al entorno es muy inferior, vallas, árboles, coches, casas... limita un poco la seguridad que se pelea y se busca en este deporte.

P: En 2013, consiguió hacer un pleno absoluto con un 15 de 15 ganando el campeonato y superando su récord del año anterior, ¿Qué puede comentar de este hecho?

R: Yo creo que nos adaptamos muy bien al campeonato, empezamos en 2012 y no ganamos el campeonato porque en ese momento estábamos compaginando con la NASCAR Europea. En 2013 ganamos el campeonato por completo, este año hubo alguna prueba que no ganamos por estar haciendo pruebas de neumáticos, a falta de dos citas llegamos como Campeones de España. Mi participación fue a cómput global ha sido redonda, la montaña me dejó el gusanillo de las carreteras puesto que me gustaría conocer como son los rallies que para mí es algo nuevo.

P: Este año participó en la primera resistencia, ¿Volvería a repetir esta experiencia?

R: Sin ninguna duda, para mí fue extraordinario además del trabajo en equipo que conlleva en una carrera muy larga, además con un monoplaza que para mí era genial. Me llevo la sensación de la noche, del trabajo conjunto, del paso por la lluvia me hicieron disfrutar muchísimo y espero poder estar en resistencia ya sea con un GT o con una barqueta.

P: ¿Le podremos ver algún día en Le Mans?

R: Ojalá, de hecho tuve la oportunidad con 19 años cuando estaba el equipo Epsilon con el LMP1 tenía todo hecho con asiento y todo pero gente de mi entorno no me dejaron participar y para mí fue una gran lástima.

P: ¿Cuál es su valoración de esta temporada 2014 a nivel global?

R: Ha sido un año muy bueno, hemos ganado el campeonato de España de Montaña, hicimos cuartos en el Masters Hillclimb FIA y para finalizar el año participé con 2 vehículos: con la barqueta Wolf y con un turismo en la Maxi Endurance 32 horas.

P: ¿Qué proyectos tiene de cara al 2015 en mente?

Seguiremos haciendo algo de montaña, haré algún primer paso en el mundo de los rallies conociéndolos un poco más. Me gustaría repetir la Maxi Endurance de 32 horas para poder poder volver allí con un poco más de conocimento y preparación para luchar por la victoria.