Entevista. Natacha Alfageme: “Por el bien del espectáculo, espero que este Mundial esté más reñido”

Entre los segundos test de pretemporada en Jerez y el inminente Gran Premio de Qatar, la periodista Natacha Alfageme, conocido rostro del canal temático de MotoGP de MovistarTV, ha reservado un espacio de tiempo para charlar con esta publicación sobre su experiencia profesional dentro de este deporte y sobre cómo afronta este 2015. Pero, también ha habido tiempo para hablar de lo que más le apasiona, el motor, y reflexionar sobre lo que puede pasar en esta nueva temporada, tan cercana que ya se escucha el rugir de los motores.

Pregunta: El año pasado, Movistar TV revolucionó la forma de entender el Motociclismo al ser la primera cadena de pago en emitir las carreras. ¿Cómo os organizáis para crear un espacio 24 horas sobre este deporte?

Respuesta: Es verdad que 24h son muchas horas, pero también hay mucho que contar. Creo que tenemos la suerte de disfrutar de este deporte y contar lo que ocurre en cada Gran Premio sin prisas, sin estar encorsetados en una programación. Es lo bueno de este canal. Nada se queda en el tintero, todo lo que ocurre en el paddock se ve en MovistarTV. A la hora de organizarnos, cada uno sabemos más o menos cuál es nuestro papel, qué es lo que tenemos que hacer. Después de un año, generar 24 horas al día de programación sobre MotoGP es "menos complicado" que al principio: sabes exactamente dónde están las imágenes que necesitas para un vídeo, tienes las ideas más claras sobre cómo va a ser ese contenido... Aún así, requiere mucho esfuerzo y autoexigencia, pero creo que contamos con un equipo muy profesional que hace que todo esto sea más fácil.

"Después de un año, generar 24 horas al día de programación sobre MotoGP es 'menos complicado' que al principio"

P: ¿Cuál es su día a día en la redacción?

R: En la redacción buscamos contenidos, realizamos vídeos, preparamos todo de cara a un Gran Premio y cuando éste llega, servimos de apoyo a los compañeros que están en circuito. Si necesitan unas colas o un VTR y allí no tienen tiempo de hacerlo o no disponen de las imágenes, lo hacemos desde la redacción. También, durante el fin de semana se va preparando el programa resumen del lunes.

P: ¿Y cuando viaja a los Grandes Premios?

R: Si viajo a circuito es porque se trata de un GP nacional y mi trabajo consiste en grabar el Paddock Club Extra, un programa especial que se emite los martes postGP y en el que mostramos reportajes que no se han visto durante el fin de semana. Allí terminamos de definir el programa y grabamos los contenidos que lo componen. Disfruto muchísimo haciéndolo, la verdad. Me encanta.

Cumpliendo el sueño de vivir el Mundial desde dentro

P: Este será su segundo año cubriendo el Mundial de Motociclismo, ¿ve lejano ese año de debut?

R: Es muy extraño porque, por una parte, parece que Qatar 2014 fue ayer, que fue hace pocos meses cuando llegamos a la redacción de MovistarTV. Sin embargo, por otra parte, hemos vivido tantas cosas en tan poco tiempo que parece que ese arranque del canal fue hace años. Es una sensación rara, pero en general sí que veo lejano ese debut. Aterrizamos en la redacción casi sin tiempo para instalarnos antes del estreno del canal y ahora miras hacia atrás y ves cuánto ha crecido el equipo y el proyecto y sí, quedan lejos esos nervios del estreno.

"Mi objetivo profesional era llegar al Mundial de Motociclismo y poder formar parte de él"

P: ¿Fue un reto llegar a un mundo tan complicado como el del motociclismo y empezar esta nueva aventura?

R: Siempre ha sido el reto. Desde hace muchos años, mi objetivo profesional era llegar al Mundial de Motociclismo y poder formar parte de él, del equipo de periodistas que lo viven desde dentro. Soy una apasionada de la televisión y de MotoGP, y ahora también una privilegiada por formar parte de esta aventura. Televisión, MotoGP, un canal temático, 24 horas al día de programación, 365 días al año, 28 horas de directo cada Gran Premio... ¿Qué más se puede pedir?

P: ¿Qué es lo que más le gusta de su profesión y lo que menos?

R: Lo que más me gusta es poder vivir el mundial desde dentro, te sientes privilegiado. Poder hacer los reportajes o las entrevistas que siempre has querido hacer a quienes hace unos meses eran pilotos inaccesibles. Te sientes muy afortunada. Lo que menos… creo que no hay nada que no me guste. Bueno, sí, los horarios de trabajo durante el triple asiático. Demasiados días trabajando de noche y durmiendo de día, no te acostumbras.

P: ¿Cuál es el balance que hace a nivel personal del 2014?

R: Muy positivo. 2014 siempre será el año en el que llegué al Mundial de MotoGP.

P: ¿Qué es lo que más le ha sorprendido de los G.G.P.P a los que ha viajado?

R: Cada uno tiene su encanto: Jerez tiene la afición; Catalunya es el Gran Premio de casa; Indy tiene un ambiente muy especial, muy motero pero muy americano también; la carrera de Aragón fue, para mí, la más emocionante del año… Creo que cada Gran Premio te sorprende.

"2014 siempre será el año en el que llegué al Mundial"

P: ¿Cuál es el circuito que más difícil les ha sido realizar su trabajo?

R: Tal vez Sachsenring. Bueno, tal vez no, segurísimo. Hay dos paddocks, más la zona de boxes y todo está muy distanciado entre sí. Dependes mucho de las motos para moverte de un sitio a otro y si surge un rodaje a última hora, es complicado llegar a tiempo.

P: ¿Cuál es el recuerdo que tiene grabado Natacha Alfageme del año pasado?

R: La imagen que más me sorprendió fue la de la parrilla de salida del Gran Premio de Alemania, en Sachsenring. Estaba grabando con un cámara las declaraciones de los pilotos de Moto2 y de vuelta a la sala de edición pasamos al lado de la parrilla de MotoGP. Esa imagen de la pista casi desierta, sin saber qué había pasado, no se me olvidará. De repente escuchamos los motores en el pit lane y se me puso la piel de gallina. Fue un momentazo.

P: ¿Cree que en España tenemos suficientemente valorado a los pilotos españoles que hicieron historia (Álex Crivillé, Ángel Nieto…)?

R: Creo que sí, que siempre están presentes. En cualquier acto que tenga que ver con el Motociclismo, siempre están ahí. Y ahora Jerez, por ejemplo, les está reconociendo también todo lo que han hecho por este deporte a través de su Paseo de la Fama, compuesto de placas que llevan sus nombres. Creo que ya forman parte del Olimpo de las leyendas del motor, y eso siempre lo tenemos muy presente.

Con la mirada puesta en esta temporada

P: ¿Qué espera de la temporada 2015?

R: Espero mucha emoción. Los test de pretemporada han servido para abrirnos el apetito y creo que puede ser una temporada muy interesante. Márquez sigue muy fuerte, las Ducati han estado delante en los test de Sepang con la Desmosedici GP15, las Yamaha tendrán el cambio seamless completo y ganarán en las frenadas, en Moto2 y Moto3 los rookies están dando mucho que hablar... Creo que puede ser un año muy apasionante.

P: Como decía, Ducati ha revolucionado su moto y, a juzgar por los test, parece que van bastante bien, ¿será este el año en el que las veamos otra vez en el podio?

R: Tiene muchas esperanzas puestas en la Ducati GP15, de hecho, ese es el objetivo de la marca: hacer al menos un podio. Habrá que ver cómo les va en las primeras carreras y ver si de verdad pueden estar delante o es solo un espejismo de los test, de una vuelta rápida.

"De 2015 espero mucha emoción. Creo que puede ser una temporada interesante"

P: Y Marc Márquez, ¿volverá a dominar la categoría de MotoGP en 2015?

R: No lo sé, pero por el bien del espectáculo, espero que no. Que gane el mundial el mejor, pero que esté más reñido, más disputado. El año pasado, con la ventaja que tenía Márquez sobre el resto, la emoción estaba en el subcampeonato. Espero que en esta temporada la cosa cambie.

P: Otro piloto que lucha hasta el final es Valentino Rossi, 35 años y reinventándose ¿Hasta dónde es capaz de llegar el italiano?

R: Eso creo que no lo sabe ni él. Es increíble que lleve 20 años en activo y siga luchando por el título o, como la pasada temporada, por el subcampeonato. Dicen que Valentino Rossi es Patrimonio de la Humanidad y yo estoy totalmente de acuerdo. Ojalá le quede mucha cuerda aún, mientras sea competitivo, él va a seguir ahí.

P: ¿Es acertado el doble salto de categoría de Jack Miller? ¿Cuánto le puede perjudicar o ayudar?

R: Los pilotos tienen una especie de miedo a pasar por Moto2 pero es una categoría en la que se aprende mucho, o al menos eso dicen quienes suben progresivamente. El salto de Moto3 a MotoGP es arriesgado, son muchos cambios de golpe: el peso de la moto, las dimensiones, la potencia, la electrónica… Este año será una temporada de adaptación supongo, no le veo como un rookie que vaya a dar sorpresas.

P: Para este año, hemos visto como muchos pilotos españoles que el año pasado dominaron la cilindrada más pequeña han subido de categoría. Así pues, ¿va a desaparecer el dominio español, en cuanto a victorias y lucha por el podio, en Moto3?

R: En Moto3 nunca se sabe, hay tantos pilotos rodando en los mismo tiempos… Los rookies vienen pisando fuerte, solo hay que ver la pretemporada de Fabio Quartararo y Jorge Martín. Creo que ellos sí pueden seguir sorprendiéndonos, aunque tienen que aprenderse muchos circuitos. Pero aún así, hay otros pilotos españoles que el año pasado lo hicieron muy bien, como Efrén Vázquez o Isaac Viñales, que creo que seguirán arriba.

P: Poco a poco las mujeres van teniendo más presencia en ese deporte. Este año dos españolas, María Herrera y Ana Carrasco, serán pilotos oficiales en Moto3. ¿Cómo cree que van a afrontar esta temporada estas dos guerreras?

R: Ambas tienen muchas ganas y mucha ilusión de cara a esta temporada. Cambian de equipo y los test de pretemporada han sido, sobre todo, de adaptación a la moto. Ana Carrasco tuvo muy mala suerte en las últimas pruebas de Jerez, donde sufrió una caída el último día y se fracturó la clavícula, pero viaja a Qatar y ojalá pueda disputar la carrera. Esta temporada tendrán que tener paciencia e ir poco a poco, pero están mentalizadas y yo creo que a final de año las sensaciones serán positivas.

P: Y para acabar, ¿se atreve a pronosticar el trío de campeones del Mundo 2015?

R: Soy muy mala para esto de las porras, nunca acierto. Prefiero no mojarme…

Test personal

Un deseo: que esto dure muchos años.

Un sueño: seguir creciendo profesionalmente.

Una película: cualquiera de Clint Eastwood.

Un libro: El Principito.

Un deporte: Motociclismo.

Un hobby: El motor.

Un lugar en el que perderse: El desierto.

Un circuito: Jerez o Misano.

Una época de motociclismo que te hubiera gustado comentar: Ésta creo que es muy bonita por el dominio español, pero me hubiera gustado también vivir desde dentro la época dorada de Valentino Rossi.