Carlos Sainz: "Estoy contento porque siento que hemos sacado todo el potencial"

Carlos Sainz ha vuelto a dar el todo por el todo, durante la sesión de clasificación. En un trazado donde un error se paga muy caro, ha conseguido sacar el máximo del STR10 con el añadido del contínuo degoteo de agua en la Q3 que ha hecho que fuera más complicado lograr la vuelta ideal.

El de Toro Rosso ha explicado la complicación de entrar en la Q3, debido a las pocas vueltas acumuladas con la gomas más blandas puesto que el jueves no pudieron probarlas: "Ha sido un buen debut, hay que estar contento. Después de lo poco que pudimos rodar el jueves todo tendía a complicarse un poco pero contento".

Pese a la buena vuelta que ha realizado y que se ha mostrado muy satisfecho, el madrileño cree que han perdido algo de potencial durante la última sesión de clasificación: "Después de hacer quinto en los Libres 3…muy bien, pero no perfecto. Estoy contento porque siento que hemos sacado todo el potencial pero no sé por qué a lo mejor hemos perdido algo de potencial en esta Q3".

En el momento que han comenzado a caer las primeras gotas sobre el trazado monegasto, ha reconocido que le ha entrado un poco de nerviosismo: "Me he dado muchos sustos pero creo que como todos, lo único que yo iba cogiendo confianza poco a poco, tomándomelo con mucha calma sabiendo que la Q3 era relativamente fácil comparado con otras veces, por lo que no quería hacer errores gordos. Me iba dejando una decimita o dos, guardándomelas por ahí para luego por fin en la Q3, aunque la pista estaba más lenta por la lluvia y te da un poco menos de confianza, he podido sacar un poco más del coche".

Sainz ya pensando de cara a la carrera de mañana, ha alertado de que el Toro Rosso tiene problemas para calentar los neumáticos hasta llegar a la temperatura óptima y que puede perjudicar en los instantes iniciales de la carrera: "Complicado, sobre todo porque además nosotros comparado con los Ferrari, que siempre salíamos con ellos, necesitábamos una vuelta más para calentar".

"No éramos capaces de hacer la primera vuelta tirando por lo que te metes en tráfico, tienes que ir dejando pasar a gente, no puedes calentar a tu manera…nos ha faltado quizás eso, un poco más de temperatura en el neumático delantero, un poco más de confianza en el tren delantero para atacar desde el principio que es cuando el neumático está mejor…pero bueno, muy complicado, hemos salvado una sesión que yo creía que iba a ser muy complicada y al final octavos, así que no está nada mal."

Carlos Sainz sancionado para mañana

Sainz ha recibido una penalización por parte de la FIA por no parar en la báscula durante los instantes inicales de la Q1. En el momento que el semáforo estaba aún de color rojo, el madrileño tendría que haber pasado por la zona del pesaje del monoplaza. Eso ha comportado que mañana tenga que salir desde el pit lane.

Momentos antes de saberse esta resolución por parte del máximo organismo, delante de los micrófonos no se le ha notado precupado por este hecho y ha explicado lo ocurrido: "Sí, me he dado cuenta. Hay una curva muy cerrada que no ves el semáforo, cuando pasaba lo he visto y ya no me ha dado tiempo pero he ido al pesaje en el siguiente run porque me han avisado así que no creo que haya problemas. Simplemente es una curva tan estrecha que no te da tiempo a ver cuando te llaman a pesaje".