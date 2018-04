Valentino Rossi: "Lo que me gusta de Dovizioso es su capacidad de no darse por vencido"

Después de la carrera de Qatar, pocas dudas quedaban sobre quienes eran los máximos favoritos al título este año, y Valentino Rossi coincide en ello. Para él, Marc Márquez y Andrea Dovizioso, campeón y subcampeón, respectivamente, son los pilotos a batir por segundo año consecutivo.

Sin embargo, se inclina más por su compatriota que por el español. "Casi más Dovizioso, pero los pongo en el mismo nivel porque Márquez tiene la capacidad de ir siempre fuerte", admitía a los compañeros de la Gazzetta dello Sport.

El hecho de que Dovizioso pudiera hacer un cambio tan radical como el que hizo el año pasado, pasando de ser un piloto que no conseguía ganar a ser uno que controlaba la moto hasta llevarla a lo más alto hasta en seis ocasiones, despierta admiración en el nueve veces campeón del mundo.

"Nunca he tenido problemas con Dovizioso, siempre ha sido un tipo muy correcto, pero no nos conocíamos mucho. Es un piloto serio y creo que somos muy similares. Lo que realmente me gusta de él es su garra y su capacidad de no darse nunca por vencido", algo que pega bastante con la personalidad de "Il Dottore", ya que sigue en la competición a pesar de las críticas que le dicen que debería retirarse ya y darse por vencido en el intento de conseguir el décimo.

"Antes de Mugello 2017 había hecho no sé cuantos años en MotoGP y parecía un piloto que no podía ganar, y esto es algo que pesa psicológicamente, pero nunca se dio por vencido y con 31 años se volvió un súper ganador", dice Rossi, elogiando al de Ducati.

Elogios para una parte del box rojo, y esperanzas para la otra. Rossi también analiza lo que ha sido el primer año del que fue su compañero de equipo durante siete años, y que no ha cumplido con las expectativas que se le pusieron al llegar a la fábrica de Panigale. "La comparación de Dovizioso frente a Lorenzo es muy difícil. Andrea sabe cómo pilotar esta moto de una manera que quizás a Lorenzo no le sale. Pero es pronto, aunque Jorge deberá hacer algo importante". Se supone que la adaptación está completa y se espera del mallorquín que esté arriba y gane alguna carrera.