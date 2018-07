Van der Mark: "Volveremos fuertes para afrontar la última parte del campeonato"

La Carrera 2 del Round de Rimini no se decidió hasta las últimas vueltas. El piloto holandés Michael Van der Mark del Pata Yamaha Official WorldSBK Team ha demostrado que la Yamaha funciona bien en Misano liderando desde el inicio, pero a las tres últimas vueltas el actual líder y campeón del mundo, Jonathan Rea, le superó para ganar la carrera y llevando a Van der Mark a la segunda posición del podio.

Al finalizar la carrera el piloto de Yamaha ha confesado que la salida no ha sido fácil ni como la esperaba: “Mi salida no ha sido tan buena como quería, pero he podido seguir a Forés durante unas vueltas. Creo que después él ha sufrido un problema. Siendo sincero, no estaba muy contento con mi ritmo durante la carrera, pero he visto en las pantallas del circuito que Rea, Davies y Melandri tenían una gran batalla. Así que he intentado ser lo más constante posible para poder alejarme de ellos”.

Foto: Lat Image/ Gold and Goose

Van der Mark no ha dejado de luchar por conseguir esa victoria una vez Rea se hacía con la primera posición, pero al ver que las cosas se complicaban prefería asegurar la segunda plaza. “Hemos tenido un ritmo bastante similar al final, he intentado adelantarle, pero no quería hacer ninguna tontería. Al final, debo estar contento con la segunda posición y estoy contento porque durante todo el fin de semana hemos logrado ir mejorando la moto en cada sesión”. Afirmaba.

Ahora llega el parón veraniego y el piloto holandés se marcha de vacaciones situado en el tercer puesto de la tabla general de la clasificación del mundial con 30 puntos sobre Tom Sykes. “Estoy muy contento de poder irme de vacaciones con una posición sólida. Chaz no está muy lejos, pero creo que deberíamos centrarnos en los pilotos que están por detrás de mí y luchar para asegurar la tercera plaza. Ahora toca relajarnos un poco y, tras el parón, volveremos fuertes para afrontar la última parte del campeonato”. Confesaba el piloto.