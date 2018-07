Previa Yamaha GP de Alemania: objetivo, la victoria

Google Plus

El Mundial de Moto GP llega al ecuador de la temporada en Alemania. Tras el Gran Premio de los Países Bajos, en Assen, un circuito que normalmente es favorable a Yamaha, los pilotos de la fábrica japonesa se enfrentan ahora al Circuito de Sachsenring, donde se celebra el noveno Gran Premio de la temporada, el de Alemania; un trazado considerado 'territorio Honda' y donde Marc Márquez ha dominado los cinco últimos años.

Sin embargo, los pilotos oficiales de la marca de los diapasones, Valentino Rossi y Maverick Viñales, se encuentran segundo y tercero del campeonato, y tratarán por todos los medios de recortar puntos con Márquez en esta cita previa al parón veraniego. Por su parte, Johann Zarco tratará de volver al podio y Hafizh Syahrin intentará mejorar posiciones en la lucha por ser el mejor rookie del año.

Movistar Yamaha MotoGP, a la caza de Márquez

Después de un fin de semana bastante positivo para el equipo oficial de Yamaha, en el que Maverick Viñales subió al podio y Valentino Rossi fue quinto, el reto ahora es repetir, o incluso mejorar, este resultado en Alemania. En Assen, Rossi partía desde la primera fila de parrilla, en tercera posición, después de haber demostrado tener ritmo durante todo el fin de semana. Por su parte, Viñales, lo hacía desde la sexta posición, justo detrás de su compañero de equipo.

La carrera en Assen fue una de las más apretadas que se recuerdan en los últimos años, con un grupo de cinco pilotos luchando hasta el final por la victoria y los puestos de podio. En esta pelea, Márquez se llevó la victoria, aunque los pilotos de Yamaha estuvieron peleando hasta el final por subir a lo más alto del podio. Una buena noticia después de los problemas que han tenido en el pasado. Maverick Viñales subió al tercer cajón del podio y Valentino Rossi cruzó la línea de meta en quinta posición.

Valentino Rossi durante el GP de Catalunya. | Foto: Noelia Déniz VAVEL

Este fin de semana, la acción se traslada al Circuito de Sachsenring, en Alemania, donde ambos pilotos tratarán de recortar distancias con Márquez antes de las vacaciones de verano. Valentino Rossi ha subido al podio en dos ocasiones durante los últimos cinco años, ambas en tercera posición. No se le ha dado mal del todo este circuito al italiano, que ha terminado siempre entre los diez primeros en las últimas temporadas. Por su parte, Maverick Viñales ha ido de menos a más en Sachsenring. Su mejor resultado es el cuarto puesto que consiguió la pasada temporada, aunque subió al podio en su etapa en Moto 2.

Valentino Rossi ha reconocido esta semana que la carrera de Assen fue increíble, por lo que tiene ganas de volver a la pista otra vez, aunque no está seguro de se pueda repetir este fin de semana una carrera como la última. La del año pasado no fue una carrera muy positiva en Alemania, por lo que afirma que este año tendrán que trabajar duro desde el viernes para preparar lo mejor posible la carrera. “Tendremos que trabajar duro, comenzando desde la primera sesión de entrenamientos el viernes, para prepararnos para la carrera, pero estoy seguro. Me siento bien y mi equipo está trabajando realmente bien”, ha declarado el italiano.

Por su parte, Maverick Viñales también ha manifestado sus ganas de empezar a competir en Sachsenring. El piloto ha reconocido que durante la carrera en Assen volvió a sentirse muy cómodo con la moto y que el podio le ha dado una motivación extra para luchar de nuevo por él en esta novena cita.

“En Assen me sentí muy cómodo con la moto de nuevo y tuve las mismas buenas sensaciones que tuve en el pasado. Pudimos resolver los pequeños problemas que teníamos en las primeras vueltas de la carrera y eso nos ha puesto al nivel de los otros pilotos en la parrilla.[…] Creo que estamos mejorando la moto y estamos empezando a ver todo de una manera muy positiva, lo que nos permite terminar la primera mitad de la temporada de la manera adecuada. Tenemos que luchar para obtener tantos puntos como sea posible para mantenernos arriba en el campeonato”, ha comentado Viñales.

Maverick Viñales durante el GP de Catalunya. | Foto: Noelia Déniz VAVEL

Monster Yamaha Tech3, buscando buenos resultados

El equipo satélite de Yamaha también firmó un fin de semana positivo en Assen, aunque no tanto como en otras ocasiones. Johann Zarco partió el domingo desde la tercera línea de la parrilla de salida, en octava posición; resultado que repitió en la carrera. El piloto francés se encuentra en estos momentos cuarto en la clasificación general del campeonato y lidera la tabla de pilotos independientes. En el otro lado del box, su compañero Hafizh Syahrin continua con su adaptación a la categoría reina. El piloto malasio no pudo anotar ningún punto en 'La Catedral', pero terminó la carrera en decimoctava posición y sigue acumulando experiencia de cara al futuro.

El circuito de Sachsenring es un trazado que no se le da del todo mal a Johann Zarco. El piloto francés terminó en el top ten en su primera temporada en MotoGP, concretamente en novena posición. En su etapa en Moto2, ganó en el 2016 y subió al podio en 2015, en segunda posición. Zarco califica este circuito como “increíble” debido al gran agarre que ofrece la pista, incluso en mojado, aunque espera que de cara a este fin de semana el tiempo sea seco.

Además, antes del Gran Premio de Alemania, el francés ha recordado el gran resultado de su ex compañero de equipo, Jonas Folger, la pasada temporada en Sachsenring y ha reconocido que le gustaría repetir el resultado. “El año pasado, terminé en la novena posición y mi ex compañero de equipo Jonas [Folger] hizo un Gran Premio increíble en su circuito local. Me gustaría entender qué se necesita para repetirlo y estar en el podio en Sachsenring, lo que sería fantástico”, ha manifestado Zarco.

Por su parte, su compañero de equipo, Hafizh Syahrin nunca ha pilotado una MotoGP en el circuito alemán. Tampoco ha conseguido muy buenos resultados en este trazado en su etapa en Moto 2. Su mejor temporada en Sachsenring fue 2016, cuando consiguió cruzar la bandera a cuadros en séptima posición. Sin embargo, el piloto malasio tiene muchas ganas de volver a competir en Alemania, y seguir mejorando sus sensaciones con la moto y sus resultados. “Espero poder encontrar una buena sensación con la moto como el comienzo de la última carrera. Estoy ansioso por este fin de semana. Quiero mejorar y tratar de estar nuevamente dentro de los puntos para luchar nuevamente por el rookie del año”, ha declarado Syahrin.