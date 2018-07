Yamaha en Supersport

Google Plus

Sin duda alguna la marca dominante en la categoría de Supersport en el Campeonato del mundo de Superbikes es Yamaha, pero algo ha cambiado con las Yamaha en esta categoría. Al inicio de temporada, las motos oficiales se quejaban de su situación con la velocidad punta en la línea de recta, al contrario que las motos del equipo de Sandro Cortese y Randy Krummenacher, quienes desde el principio han ido muy bien y es que parece que las Yamaha no oficiales tienen algo más que el equipo oficial.

En un primer momento, en la primera cita del calendario de esta temporada, se continuaba como el año pasado, Luchas Mahias seguía siendo el líder y demostrando porque era el campeón de la categoría, pole y victoria para el francés en el primer Round, pero detrás de este se situaban los dos pilotos no oficiales, Sandro Cortese, quien sorprendía con su debut en este campeonato y Randy Krummenacher detras suyo en el podio, demostrando también su fortaleza y el nivel de las Yamaha no oficiales.

Aún fuera de Europa, en el Round de Tailandia, las cosas seguían bastante igualadas, Mahías continuaba mostrando su potencial haciéndose con la pole y nuevo récord, pero no fue suficiente para hacerse con una nueva victoria, Krummenacher fue el ganador de ese Round, abriéndose hueco en la lucha por el campeonato, seguido de las dos Yamahas oficiales de Mahias y Caricasulo.

Foto: Lat Image/ Gold and Goose

A partir de la gira europea los resultados cambiaron. Las Yamaha oficiales les costaba más y las quejas por la aceleración aumentaban, ya que estas eran más lentas en recta que el resto. La gira europea daba comienzo con el Round de Aragón y fue en este dónde Sandro Cortese destacó, el debutante de la categoría se hizo con su primera victoria, empezó luchando con Caricasulo pero el alemán se impuso en el trazado español. En este Round los problemas de Mahías con su Yamaha fueron más evidentes, en ningún momento pudo luchar por la victoria o incluso el podio.

Foto: Lat Image/ Gold and Goose

Por el momento, parece que las Yamaha no oficiales tienen algo más de potencial sobre el resto ya que por el momento, en la clasificación general en la lucha por el título, van por delante, pero, no cabe duda que la clara dominante es la Yamaha YZF R6 este año, y es que, ya sea la Yamaha oficial como las que no que esta siempre está por delante del resto.