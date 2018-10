Ecuador Mundial F1: Marcus Ericsson, a la sombra de la promesa

Marcus Ericsson no es uno de los pilotos mas carismáticos de la parrilla, sabiendo los aficionados que la razón por la que ahora mismo está en Sauber es gracias al dinero que aportan sus patrocinadores y al no haber destacado en estas cuatro temporadas que lleva en Fórmula 1, hacen que haya bastante gente que lo quieren fuera de la parrilla para meter a pilotos, con menos patrocinadores pero con más talento.

Sin embargo este año no ha comenzado con mal pie la temporada, y en esta primera mitad ha puntuado en 3 carreras y salvo algunos abandonos que ha tenido, ha cosechado resultados que están a un buen nivel para un piloto de la escudería Sauber.

De hecho, su compañero, Charles Leclerc, que ha debutado esta temporada y es una gran promesa, no ha conseguido destacar mucho sobre él, bien es cierto que le dobla en puntos y tiene un sexto puesto que consiguió en Azerbaiyán, pero aún siendo superior, se esperaba una distancia mucho más considerable sobre el piloto sueco, cosa que por el momento no se está dando.

Situación actual

Quizás teniendo en cuenta el gran talento de su compañero de equipo Charles Leclerc y las prestaciones de su Alfa Romeo-Sauber, se puede decir que el piloto sueco Marcus Ericsson no está haciendo una mala temporada. Ha puntuado en Baréin, Austria y Alemania; y está a cuatro de igualar su mayor cosecha de puntos en una temporada en la categoría reina, nueve en 2015.

El piloto sueco, aprovechando que su monoplaza es más competitivo que el año anterior, aunque sigue sin posicionarse en la zona media, ha podido demostrar en varias carreras que le puede hacer frente a un piloto que algunos aficionados ya colocan en Ferrari para el año que viene.

Y precisamente el año que viene es donde llega la incertidumbre para el piloto sueco, el año pasado renovó por una temporada más, pero se desató la polémica entre los aficionados ya que esto supuso la salida de Pascal Wehrlein, aún habiendo obtenido mejores resultados que él. Lo cierto es que sus patrocinadores aportan mucho dinero, y eso a Sauber, evidentemente le viene bien, aunque quizás con el apoyo de Alfa Romeo puedan prescindir de él para subir a otro piloto la temporada que viene, en este caso podría ser Antonio Giovinazzi, quien ya corrió dos carreras el año pasado.

Resultados de la temporada

Sus resultados durante esta primera mitad de temporada no están siendo malos por lo general, siendo su peor final el decimosexto en el Gran Premio de China y dos decimoquintas posiciones, una en Canadá y otra en la última carrera, Hungría. En los grandes premios que ha conseguido las mejores llegadas han sido en Baréin, donde acabó noveno, Austria que se llevó el último punto posible y en Alemania, donde igualó su mejor posición tras apostar por una estrategia a una sola parada. En total solo ha abandonado dos veces, en Australia y Gran Bretaña; y ha batido a su compañero de equipo en cinco ocasiones.

Esto ha sorprendido a parte de los aficionados, ya que no se esperaban estos resultados de él y el año pasado llegó a ser incluso objeto de burla en redes sociales, pero el piloto sueco ha demostrado que con un coche un poco más competitivo es capaz de obtener resultados que aunque no sean sorprendentes, son mejores de lo que se esperaban.

Marcus Ericsson | Fuente: Twitter @Ericsson_Marcus

Puntos fuertes y débiles

Como puntos fuertes se puede destacar en primer lugar su constancia, bien es cierto que el sueco no suele estar en la zona de puntos, pero si no abandona, cosa que solo ha hecho dos veces esta temporada, siempre suele acabar cerca.

Otro punto fuerte sería su madurez, compite en Fórmula 1 desde el año 2014, cosa que ayuda, es más, se puede enlazar con la anterior; al tener más experiencia y madurez, es más constante, comete menos errores, sin embargo, su compañero, novato está temporada, ha demostrado su talento en varias carreras, pero también ha tenido carreras para olvidar.

En cuanto a sus debilidades, se hablaba antes de su compañero, y es que, desde que está en la categoría reina, nunca ha superado a su compañero de equipo en puntos, y está temporada va por el mismo camino, ya que a pesar de tener cinco puntos por el momento, Leclerc ya tiene trece. Su siguiente punto débil es que, como bien es sabido, es un piloto de pago. Esto no tiene por qué ser malo, es decir, se puede tener un patrocinador que le de dinero al equipo en el que se esté compitiendo y a la vez tener un gran talento, como hay varios casos en la parrilla, sin embargo su talento es bastante cuestionado y es por eso que si no fuese por su patrocinador, quizás no estaría hoy por hoy en la Fórmula 1.

Evolución en lo que resta de temporada

En cuanto a lo que pueda suceder con él en lo que resta de campaña, se podría ver más de lo mismo. En el apartado anterior se dijo que uno de sus puntos fuertes es su constancia, y no sería de extrañar que siguiese acabando cerca de posiciones de puntos o dentro de ellas, de ser así, podría batir su mejor registro de puntos en una temporada, el cual fueron nueve en 2015.

El siguiente Gran Premio es en Bélgica, donde salvo en 2015 que acabó décimo, nunca ha obtenido buenos resultados, ya que el año pasado terminó decimosexto y el anterior no pudo acabar la carrera.

Conclusión

Para terminar este análisis podemos decir que pese a todo, en esta primera mitad de temporada, Ericsson ha demostrado que con un coche que tenga un mínimo de potencial puede luchar por puntos y dar la cara aún teniendo de compañero a una gran promesa.

En las siguientes carreras después de vacaciones se podrá ver seguramente a Marcus Ericsson en la zona de puntos en repetidas ocasiones, y aunque es un poco complicado que supere a su compañero, que ahora mismo le saca ocho puntos, lo más seguro es que a final de temporada acabe delante de sus rivales más directos, como son los Toro Rosso y quien sabe si a Leclerc también le pondrá las cosas difíciles.